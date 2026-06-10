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    Fico Gutiérrez cuestiona fuertemente suspensión a Petro y cree que es un montaje para victimizar al presidente

    Fico asegura que la suspensión es planeada por el mismo presidente para convertirse en víctima, pero pidió que no crean bobos a los colombianos.

    Publicado por: Julian Medina

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    Fotos de archivo.
    Fico Gutiérrez cuestiona fuertemente suspensión a Petro y cree que es un montaje para victimizar al presidente

    Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó la suspensión temporal del presidente Gustavo Petro y sugirió, a través de un mensaje en redes sociales, que la medida podría responder a una estrategia política destinada a victimizar al mandatario y fortalecer su posición de cara al escenario electoral. Mediante una conversación hipotética, Gutiérrez planteó la posibilidad de que la suspensión hubiera sido utilizada para generar indignación entre los seguidores del presidente y aumentar la polarización política, aunque no presentó pruebas que respalden esa hipótesis. Sus declaraciones se suman al debate sobre la legalidad y las implicaciones políticas de la controvertida decisión.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, se sumó a la controversia por la suspensión temporal del presidente Gustavo Petro con un mensaje en redes sociales en el que cuestionó duramente la medida y sugirió que podría hacer parte de una estrategia política para beneficiar al mandatario.

    A través de un extenso pronunciamiento, Gutiérrez planteó de manera irónica una conversación hipotética entre Petro y la congresista Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Acusaciones, insinuando que la suspensión habría sido diseñada para convertir al jefe de Estado en una víctima política a pocos días de las elecciones. Según el alcalde, una decisión de este tipo tendría el potencial de indignar a los seguidores del presidente, fortalecer su narrativa de confrontación con las instituciones y aumentar la polarización política en el país.

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    Las declaraciones de Gutiérrez se producen en medio de los cuestionamientos que ha generado la suspensión presidencial y se suman a las voces que consideran que la medida tiene una fuerte carga política. Sin embargo, el alcalde no presentó pruebas que respalden la hipótesis planteada en su publicación, la cual ha generado debate entre partidarios y detractores del Gobierno.

    La controversia continúa creciendo mientras distintos sectores políticos y jurídicos discuten la legalidad de la suspensión y sus posibles efectos en el ambiente electoral colombiano.

    Fico Gutiérrez cuestiona fuertemente suspensión a Petro y cree que es un montaje para victimizar al presidente

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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