    ¡Medellín saca pecho! Fico Gutiérrez lidera la Red de Ciudades del Aprendizaje

    El alcalde Federico Gutiérrez asume la presidencia de la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO en Colombia.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Medellín saca pecho! Fico Gutiérrez lidera la Red de Ciudades del Aprendizaje

    Federico Gutiérrez fue nombrado presidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje de Colombia. Medellín lidera esta apuesta de la UNESCO para la educación.

    En un movimiento estratégico para el futuro de la educación en el país, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue designado como presidente de la recién conformada Red de Ciudades del Aprendizaje de Colombia.

    Este nombramiento se dio durante una cumbre de mandatarios locales en el Centro Administrativo La Alpujarra, donde se establecieron las bases para fortalecer el trabajo conjunto entre los territorios que cuentan con el respaldo de la UNESCO.

    La iniciativa busca que el conocimiento y la formación no se limiten a las aulas, sino que se conviertan en un proceso constante para ciudadanos de todas las edades.

    Durante el encuentro, se resaltó que Medellín es un referente internacional, tras haber sido sede de conferencias mundiales y receptora de premios por su gestión educativa.

    El alcalde Gutiérrez subrayó que el aprendizaje es el eje central de su administración, con una inversión proyectada superior a los $10 billones de pesos durante su cuatrienio. Este presupuesto no solo se destinará a mejorar la infraestructura física de los colegios, sino a potenciar la calidad, la pertinencia y la formación para el empleo, consolidando el modelo de “Escuela Inteligente” en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.

    La Red de Ciudades del Aprendizaje en Colombia integra actualmente a municipios como Envigado, Bogotá, Manizales, Quibdó, Rionegro y Tunja, entre otros. Al articularse con la red global de la UNESCO, que abarca 425 ciudades en el mundo, Colombia gana una plataforma de cooperación internacional para intercambiar buenas prácticas en desarrollo sostenible e inclusión social.

    Fico Gutiérrez lidera Red de Ciudades del Aprendizaje

    Fico Gutiérrez lidera Red de Ciudades del Aprendizaje

    Foto de cortesía.

