Participa este 15 de febrero en la carrera por los animales en Antioquia para financiar cirugías y esterilizaciones con propósito. Foto: Cortesía

Resumen: El próximo domingo 15 de febrero, el Parque Club Comfenalco Guayabal será el escenario de Corre por los Animales, una carrera con propósito donde no se requiere ser un atleta experto, ya que se invita a caminar, trotar o correr con amor por los "peluditos". El evento cuenta con distancias de 3K, 5K y 10K, y aunque los animales no participan físicamente por su bienestar, el 100% de los fondos se destina a cirugías ortopédicas y jornadas de esterilización en Antioquia. Los interesados pueden inscribirse con un 15% de descuento a través de WhatsApp (3045935334) o Instagram (@correporlosanimales) para unir sus pasos a esta causa que busca transformar vidas y brindar segundas oportunidades a animales como Alma y Magia

¡Más que una meta! La carrera “Corre por los Animales” financiará cirugías y esterilizaciones en el departamento

El próximo domingo 15 de febrero, se llevará a cabo la carrera “Corre por los Animales”, un evento deportivo organizado por el colectivo Antioquia por los Animales que busca unir a la comunidad en torno al bienestar de los peluditos que más lo necesitan.

Para la carrera no importa si no es un corredor experto o si no tiene el equipo profesional; la competencia está diseñada para que todos participen a su ritmo, ya sea caminando, trotando o corriendo, pues el objetivo principal es llegar y cumplir por una causa mayor.

La carrera ofrece tres distancias para adaptarse a todas las capacidades: la 10K Alfas para quienes buscan un reto competitivo, la 5K Criollos para principiantes y la 3K Cachorros, una modalidad recreativa ideal para compartir en familia.

El punto de encuentro será el Parque Club Comfenalco Guayabal, donde se espera que 1.500 personas se unan bajo un mismo sentimiento de empatía y compromiso.

Es importante recordar que, por motivos técnicos y para garantizar el bienestar, los animales no participarán físicamente en la competencia, pero ellos son el motor de cada paso que den los asistentes.

Lo más destacado de este evento es su impacto social, ya que el 100% de los fondos recaudados se destinarán a transformar vidas animales en el departamento.

La mitad de estos recursos se enfocará en tratamientos y cirugías ortopédicas para animales con dificultades de movilidad, mientras que el otro 50% financiará jornadas de esterilización en todo Antioquia para reducir el maltrato y el abandono.

Historias como las de Alma y Magia, quienes han superado heridas y abandono gracias a terapias y sillas de ruedas, son el ejemplo del cambio que se puede lograr con la participación ciudadana.

Para los que quieran sumarse a esta iniciativa, pueden inscribirse y obtener un 15% de descuento contactando a la organización a través de su WhatsApp (3045935334) o en su cuenta de Instagram @correporlosanimales.

Además de la satisfacción de ayudar, los participantes recibirán un kit que incluye camiseta y medalla conmemorativa del evento.

