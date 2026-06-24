Fico Gutiérrez sobre audios Clan del Golfo: ‘Petro debe responder ante la justicia’

Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez reaccionó a los audios del Clan del Golfo y exigió investigaciones y órdenes de captura: "Deben pagar, incluyendo a Petro".

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó con dureza a las revelaciones de Noticias Caracol sobre los acercamientos secretos entre el gobierno del presidente Petro y el Clan del Golfo, y exigió que las grabaciones se traduzcan en investigaciones y órdenes de captura de manera inmediata.

A través de su cuenta en ‘X’, el mandatario paisa calificó los hechos como una confirmación de lo que, según él, siempre denunció: que el gobierno de Petro habría llegado al poder a través de lo que llamó el «Pacto de la Picota» y habría gobernado en beneficio de estructuras criminales.

«Durante cuatro años les dieron beneficios y privilegios a los peores delincuentes del país. Negociaron la no extradición, acordaron dejar de perseguirlos, hablaron de sacar generales y de hacer limpieza en la inteligencia del Estado», escribió Gutiérrez.

El alcalde de Medellín también denunció que, mientras el gobierno sostenía esos acercamientos con el grupo criminal, ciudadanos, policías, militares y líderes sociales como Miguel Uribe fueron asesinados por las mismas estructuras que, a su juicio, el gobierno fortaleció.

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Gutiérrez recordó que los audios revelan reuniones en las que el entonces alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, habría acordado con el Clan del Golfo un cese de bombardeos, la suspensión de operativos militares y la depuración de la inteligencia estatal, todo antes de que el proceso de negociación fuera formalizado públicamente.

«Esto nos tiene que doler a todos. No puede ser un escándalo más. De aquí tienen que salir investigaciones y órdenes de captura de manera inmediata. Y tiene que llegar el momento en que paguen, incluyendo a Petro», sostuvo el mandatario.

De la que se salvó Colombia🇨🇴. Las revelaciones de Noticias Caracol siguen confirmando el nefasto camino por el que Petro llevó al país: “jugando a los congelados” con el Clan del Golfo mientras los criminales se fortalecían, expandían sus negocios ilegales y sembraban terror… https://t.co/YeeqQMtiCp Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 24, 2026

En un segundo pronunciamiento, Gutiérrez fue más directo y calificó la llamada «Paz Total» como el resultado de un pacto político con criminales para ganar la presidencia y luego recompensarlos desmantelando la fuerza pública.

«Son peores que los criminales a los que ayudan. Deben responder ante la justicia. Es traición a la patria», escribió el alcalde de Medellín.

Los audios revelados por Noticias Caracol, correspondientes a reuniones celebradas apenas tres semanas después de la posesión de Petro, evidencian conversaciones en las que se habrían planteado condiciones como el levantamiento de órdenes de captura y extradición, así como el retiro de grupos especiales de inteligencia de las zonas de influencia del grupo armado.

Según cifras del Ministerio de Defensa, entre 2022 y 2025 el Clan del Golfo pasó de 4.061 a 9.915 integrantes y amplió su presencia de 145 a 338 municipios.

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