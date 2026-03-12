Fico Gutiérrez anuncia sistema de drones para Medellín tras operativo contra alias ‘Ramiro’

Resumen: Federico Gutiérrez celebró la baja de alias “Ramiro” y anunció que Medellín tendrá sistema de drones, antidrones y una megacárcel para criminales.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, envió un mensaje de contundencia y respaldo absoluto a la Fuerza Pública tras los recientes operativos contra las estructuras de las disidencias de las Farc.

El mandatario celebró el golpe asestado al Frente 18, donde fue dado de baja alias “Ramiro”, un peligroso cabecilla que sembraba el terror en el municipio de Ituango, Antioquia. Sin embargo, la advertencia de Gutiérrez fue más allá, exigiendo que se neutralice también a alias “Calarcá” y alias “Primo Gay”, a quienes señaló como los responsables directos de los atentados terroristas contra las torres de energía en sectores como Loreto.

Para el mandatario, estas organizaciones criminales utilizan el discurso de la paz solo para fortalecerse financieramente y seguir amedrentando al país con narcotráfico y extorsión.

Para combatir estas amenazas, el mandatario anunció que Medellín está dando un salto tecnológico sin precedentes con la construcción del nuevo Comando Integrado de Seguridad.

Este centro operará con inteligencia artificial y contará con un sistema avanzado de drones que vigilarán las laderas y corregimientos de la ciudad.

Gutiérrez reveló que el edificio tendrá un “vertipuerto” en su último piso, destinado exclusivamente al despegue y aterrizaje de estas aeronaves. Además, fue enfático en que la ciudad contará con tecnología antidrones para neutralizar cualquier intento de ataque por parte de los grupos criminales que han intentado tomar ventaja utilizando nuevos métodos delictivos en el espacio aéreo.

