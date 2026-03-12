Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez anunció la creación de un grupo élite motorizado y la entrega de 120 motos para reforzar la seguridad en Medellín.

‘Vamos por los bandidos’: Fico anuncia nuevo grupo élite y 120 motos para combatir el crimen en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció nuevas medidas para fortalecer la seguridad en la ciudad, entre ellas la creación de un grupo élite de reacción motorizada y la entrega de 120 motocicletas de alto cilindraje a la Policía Nacional.

De acuerdo con la alcaldía, la inversión en estas motocicletas asciende a $8.830 millones de pesos, con el objetivo de reforzar la capacidad operativa de las autoridades y mejorar la respuesta frente a delitos como atracos, microtráfico y otras actividades criminales en distintos sectores de la ciudad.

La nueva dotación también marca el inicio del Grupo Élite de Reacción Motorizada, una estrategia que busca mejorar los tiempos de respuesta ante situaciones de delincuencia mediante patrullajes intensivos, persecuciones y operativos contra estructuras ilegales.

Con la implementación de esta estrategia, la ciudad pasará de contar con cinco grupos de reacción (cada uno con cinco motocicletas) a más de 20 grupos operativos con diez motos cada uno, lo que ampliará la cobertura policial en varios puntos de la capital antioqueña.

“Estamos entregando más equipamiento y tecnología a la Policía. La reducción de delitos se está viendo, pero no nos conformamos. Tenemos que garantizar que la gente viva tranquila y seguir sacando a los delincuentes de la ciudad”, aseguró el mandatario local.

Según el balance de la Alcaldía, durante la actual administración se han entregado 722 vehículos a las autoridades, entre unidades para la Policía, el Ejército Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de fortalecer la seguridad y los procesos investigativos.

Del total de vehículos, 637 han sido destinados a la Policía, incluyendo 595 motocicletas y 42 carros, con una inversión cercana a $39.834 millones de pesos.

Por su parte, el Ejército recibió 52 motocicletas y tres camionetas, mientras que la Fiscalía fue dotada con 30 vehículos para apoyar las investigaciones judiciales.

Nuevos equipos en camino

La Alcaldía también anunció que en los próximos días se realizará una nueva entrega de equipamiento a la Policía, con una inversión adicional de $11.969 millones de pesos.

Entre los nuevos recursos se incluirán 50 motocicletas de 750 centímetros cúbicos, 11 vehículos tipo van para el traslado de personas privadas de la libertad, un vehículo especializado para protección animal y una tanqueta para la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.

Estas acciones hacen parte de la estrategia de seguridad del Distrito, enfocada en reforzar la presencia institucional y combatir las estructuras criminales que operan en la ciudad.

