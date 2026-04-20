‘Es gravísimo’: Fico lanza dura crítica tras amenazas al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char

Resumen: Fico Gutiérrez reaccionó a las amenazas contra Alex Char y cuestionó la situación de seguridad en Colombia.

Las recientes amenazas contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, generaron nuevas reacciones desde distintos sectores políticos del país. Una de las más contundentes fue la del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien expresó su preocupación por la situación de seguridad y cuestionó la política del Gobierno nacional.

El pronunciamiento se dio luego de que se conociera la denuncia de Alejandro Char sobre un presunto plan de bandas criminales para atentar contra su vida y la de su familia, lo que activó acciones de inteligencia por parte del Ejecutivo.

En ese contexto, Gutiérrez manifestó su solidaridad con el mandatario barranquillero y calificó como “muy grave” el panorama actual.

Según el alcalde de Medellín, las amenazas que enfrentan líderes políticos y ciudadanos reflejan un deterioro en las condiciones de seguridad en el país.

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En su declaración, señaló que estructuras ilegales estarían fortaleciendo su control territorial en varias regiones, lo que, a su juicio, evidencia fallas en las estrategias implementadas a nivel nacional.

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Durante su intervención, también hizo referencia a otros hechos de violencia que han afectado a figuras públicas, indicando que existe preocupación por la seguridad de dirigentes políticos en medio del contexto actual. En ese sentido, pidió al Gobierno garantizar la protección no solo de Char y su entorno, sino de todos los ciudadanos.

Cabe recordar que el Gobierno nacional también anunció una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos por información que permita anticipar o evitar acciones criminales, así como identificar a los responsables de las amenazas.

Además, se adelantan investigaciones para establecer el origen de los señalamientos, que, según lo indicado por el ministro, podrían estar relacionados con información proveniente de centros carcelarios.

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