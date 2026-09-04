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Resumen: ¡O cerramos la canilla o nos la cierran! El alcalde Fico Gutiérrez fue claro: aunque ya hay una leve tendencia al ahorro en Medellín, los números siguen estando en 'zona roja' y no alcanzan la meta. Conozca cuántos días le quedan a la ciudad para evitar el racionamiento de agua.

¡Segundo día de ahorro de agua en rojo! Fico llamó a ‘apretar las canillas’ en Medellín

El futuro del suministro de agua potable en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá atraviesa un punto crítico tras completarse las primeras jornadas del plan piloto de consumo responsable impuesto por las autoridades.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que, si bien se registró un ligero viraje en la tendencia al pasar de cifras rojas a ligeros indicadores de disminución en sectores del sur y del oriente en el segundo día de reto del ahorro del agua, el esfuerzo ciudadano continúa estando lejos de las métricas mínimas requeridas.

La coyuntura obedece al impacto del fenómeno de El Niño más severo en la historia reciente de la región, situación que mantiene bajo fuerte estrés hídrico a los principales embalses.

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De acuerdo con los reportes consolidados por Empresas Públicas de Medellín (EPM), la respuesta de la ciudadanía no ha alcanzado los topes fijados para impedir un eventual racionamiento.

En el sistema alimentado por el embalse Piedras Blancas, que surte a comunas del oriente y centro de la ciudad, la reducción promedio se ubicó en apenas 22 litros por hogar frente a la cuota obligatoria de 92 litros.

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Un panorama similar se vivió en el sur del valle con la represa La Fe, donde la disminución fue de 25 litros contra los 70 requeridos, mientras que en el norte, bajo la influencia de Riogrande II, el consumo residencial registró un saldo negativo al incrementarse en 10 litros por vivienda.

Frente a este escenario, el alcalde Gutiérrez recordó que restan tres días de evaluación continua para definir si se reinstauran las suspensiones programadas del servicio en los circuitos más afectados.

El mandatario hizo un llamado a la autorregulación dentro de los hogares, solicitando vigilar acciones cotidianas como la duración del baño diario o el uso indebido de mangueras, al tiempo que advirtió que la sequía podría prolongarse durante los próximos meses.

Desde la alcaldía y EPM enfatizaron que la reserva hídrica de sistemas clave como Piedras Blancas podría agotarse en un par de semanas de no revertirse el consumo desmedido, haciendo inminente la aplicación de un estricto racionamiento.

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