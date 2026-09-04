Resumen: En este punto exacto de la vía no hay cámaras de seguridad que hayan podido registrar el momento en que el cuerpo fue abandonado

Embolsado en Bello: En un costal rayado lo dejaron en posición fetal

Minuto30.com .- Eran las 3:38 de la madrugada cuando un patrullaje de rutina dio un giro escalofriante; en la vía que conecta al barrio Santa Rita de Bello con la Autopista Medellín-Bogotá, un extraño bulto a un costado de la vía llamó su atención.

Justo en la parte posterior de la segunda estación de servicio del sector de Zamora, divisaron un costal de rayas abandonado. Al acercarse para inspeccionar, los policías confirmaron sus sospechas: en el interior se encontraba un cuerpo humano acomodado en posición fetal.

Un crimen sin testigos digitales

Inmediatamente, se solicitó el apoyo de las unidades de criminalística para realizar la inspección técnica del cadáver, acordonando la escena para evitar la alteración de evidencias.

Sin embargo, los investigadores se enfrentan a un desafío mayor: en este punto exacto de la vía nacional no hay cámaras de seguridad que hayan podido registrar el momento en que el cuerpo fue abandonado, ni las placas de los vehículos implicados.

El caso ha sido catalogado inicialmente como «homicidio por establecer». Por ahora, Medicina Legal será la encargada de determinar la identidad de la víctima y las causas exactas de su muerte, mientras las autoridades buscan posibles testigos en el sector de Santa Rita que puedan dar pistas sobre este escabroso crimen.