‘Hacen lo que quieran’: Fico Gutiérrez culpa al gobierno por presencia de banderas del ELN en vías de Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, responsabilizó al gobierno del presidente Gustavo Petro por el fortalecimiento de las estructuras criminales del ELN, tras los primeros episodios del paro armado nacional anunciado por la guerrilla que inició el pasado 14 de diciembre.

“Hay una alerta con lo que está pasando con el paro armado del ELN y qué es lo que terminó pasando con estas estructuras criminales que se fortalecieron con la complacencia del gobierno nacional y el gobierno Petro. Mire cómo anuncian paro armado a nivel nacional y hacen lo que quieran”, manifestó el mandatario local.

Y agregó: “Hoy, por ejemplo, en horas de la mañana hacia la vía Girardota y también hacia la zona de Caldas hubo que cerrar la vía durante unos minutos porque aparecían banderas del ELN y, como autoridades, se tiene que confirmar que no tenga explosivos. Entonces no tenían explosivos y se pudo reanudar la movilidad”.

Cabe recordar que el pasado domingo 14 de diciembre, las autoridades tuvieron que suspender el tránsito en la vía Medellín-Bogotá, una de las principales autopistas del país, a raíz de la instalación de otra bandera a la altura del peaje del ‘Alto de la Virgen’.

En ese incidente, las autoridades descartaron la presencia de explosivos con prontitud y se pudo habilitar nuevamente el flujo vehicular con normalidad tras retirar la bandera del ELN instalada en una pequeña montaña al costado de la vía.

Duras críticas al gobierno nacional

El alcalde Gutiérrez fue contundente en su crítica al gobierno de Gustavo Petro: “Pero qué daño han hecho, han hecho atentados en otras partes del país. Yo soy de los que sostengo que lo que hay que hacer es combatir esas estructuras criminales. Siguen hablando todo el día de paz cuando se dedican todo el día a hacer la guerra”.

“Ya el gobierno nacional se le fue el gobierno y lo único que hizo fue fortalecer las estructuras criminales en Colombia”, el mandatario reiteró que desde Medellín se continuará reforzando la seguridad y combatiendo estas organizaciones.

Medidas de seguridad reforzadas

El alcalde informó que las autoridades municipales y departamentales mantienen la alerta y continúan reforzando las medidas de seguridad en las vías y puntos estratégicos del Valle de Aburrá.

“Nosotros seguimos reforzando la seguridad. Seguimos apretando”, aseguró Gutiérrez, quien hizo un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa a través de la línea 123.

“Nosotros nos mantenemos en máxima alerta, entendiendo que todos los días tenemos que estar con Policía, Ejército, Fiscalía, las burbujas de inteligencia activadas, para saber y conocer cuanto antes de cualquier intención que tengan frente a un ataque terrorista”, manifestó.

Las autoridades mantienen operativos permanentes en las principales vías del departamento para prevenir nuevos actos vandálicos durante el paro armado anunciado por el ELN, mientras continúan los protocolos de verificación ante la instalación de banderas o cualquier elemento sospechoso.

