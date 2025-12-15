Resumen: En un operativo conjunto entre el GAULA de la Policía y la Fiscalía, fue desmantelada en Bogotá la red de extorsión carcelaria conocida como ‘Los Bautista’, que operaba principalmente desde la cárcel La Picota. Tras 10 meses de investigación, las autoridades capturaron a 33 personas e imputaron cargos a otras seis, señaladas de extorsionar a cientos de víctimas mediante amenazas, suplantaciones y engaños digitales. La organización habría recaudado cerca de 17 mil millones de pesos entre 2024 y 2025, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones y destacan la reducción del delito de extorsión en la capital.

¡Golpe histórico contra la extorsión en Bogotá! Desmantelan red criminal que operaba desde La Picota

Bogotá fue escenario de uno de los golpes más contundentes contra la extorsión en los últimos años, tras la desarticulación de la organización criminal conocida como ‘Los Bautista’, una estructura que operaba principalmente desde centros penitenciarios y que habría obtenido millonarios recursos mediante amenazas y engaños a cientos de víctimas.

La operación, liderada por el Gaula de la Policía Nacional en articulación con la Fiscalía General de la Nación, permitió la captura de 33 personas y la imputación de cargos a otras seis, por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. El resultado fue posible tras 10 meses de investigación, durante los cuales se analizaron cerca de 4,8 millones de datos, entre líneas telefónicas y movimientos financieros.

De acuerdo con las autoridades, el accionar criminal se coordinaba desde la cárcel La Picota, en Bogotá, y otros centros penitenciarios del país. Según las estimaciones oficiales, esta red habría recaudado cerca de 17 mil millones de pesos entre 2024 y 2025 producto de la extorsión.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó el operativo como uno de los avances más relevantes en la lucha contra este delito y explicó que, aunque se han identificado 24 víctimas directas, existen indicios de que el número real de afectados podría superar las 500 personas.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Pedro’, señalado como principal cabecilla de la organización y encargado de contactar a las víctimas, así como alias ‘Omar’, un exfuncionario del INPEC que, desde el interior de La Picota, habría coordinado el funcionamiento del grupo a través de un call center criminal.

Esto le podría interesar: Alcalde Galán cuestiona pedido de libertad para jóvenes señalados de vandalismo en Bogotá

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Las investigaciones permitieron establecer que los integrantes de ‘Los Bautista’ utilizaban diversas modalidades para extorsionar. En algunos casos, creaban perfiles falsos en redes sociales, haciéndose pasar por mujeres para ganarse la confianza de las víctimas —en su mayoría hombres— y luego exigir pagos a cambio de no divulgar material íntimo. En otros escenarios, simulaban ser menores de edad o funcionarios judiciales, enviando supuestas órdenes de captura o citaciones falsas para intimidar y exigir sumas que oscilaban entre 100 mil y 5 millones de pesos.

El director de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional, coronel Édgar Correa, explicó que parte del dinero era recibido a través de billeteras digitales y cuentas bancarias, y posteriormente fragmentado en múltiples transacciones para evitar su rastreo, una práctica conocida como “pitufeo”.

El operativo incluyó 16 diligencias de allanamiento y registro realizadas en Bogotá, Soacha, Villavicencio y Cali, donde fueron incautados un arma de fuego, 30 teléfonos móviles, 55 tarjetas SIM, 45 memorias microSD y diversa documentación relacionada con la actividad criminal. Varios de los capturados registran antecedentes por delitos como homicidio, secuestro, tráfico de estupefacientes, hurto agravado, porte ilegal de armas y desaparición forzada.

Finalmente, las autoridades destacaron que este resultado se suma a la reducción del 23 % en los casos de extorsión durante 2025, lo que representa 573 hechos menos en comparación con el año anterior. Desde la Secretaría de Seguridad reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar el cuidado con la información personal en redes sociales y denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión a través de las líneas del GAULA.