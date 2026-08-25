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Resumen: Federico Gutiérrez viajará a Estados Unidos para reunirse con Homeland Security y el FBI y tratar temas de explotación sexual, crimen organizado, terrorismo y corrupción.

Explotación sexual y corrupción: los temas que Fico Gutiérrez llevará a EE.UU.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que viajará a Estados Unidos para sostener reuniones con agencias del Gobierno norteamericano, entre ellas Homeland Security y el FBI, con el propósito de abordar asuntos relacionados con seguridad, crimen organizado y la explotación sexual en protección de niños, niñas y adolescentes.

Gutiérrez aseguró que en Medellín ya se han logrado avances en las capturas de extranjeros vinculados a la explotación sexual infantil y destacó que, mediante el trabajo conjunto entre autoridades colombianas, estadounidenses y la Alcaldía, se consiguieron condenas de cadena perpetua para dos hombres que abusaban de niños y niñas en la ciudad.

Durante su visita, el alcalde también prevé tratar con el FBI los nuevos retos frente al terrorismo y las organizaciones criminales que, según señaló, han afectado a Medellín y Colombia.

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Otro de los asuntos que Federico Gutiérrez llevará a las autoridades estadounidenses está relacionado con presuntos hechos de corrupción ocurridos durante la anterior administración de Medellín, entre 2020 y 2023.

El mandatario afirmó que entregará información sobre cómo, presuntamente, parte de los recursos que habrían sido sustraídos de la ciudad fueron trasladados hasta Miami.

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De acuerdo con Gutiérrez, los responsables podrían tener que responder ante la justicia colombiana y también ante las autoridades de Estados Unidos.

El alcalde insistió en que la protección de los menores y la lucha contra las estructuras criminales hacen parte de sus principales prioridades. Asimismo, reiteró su intención de avanzar contra la corrupción y perseguir a quienes resulten responsables de hechos que afecten los recursos públicos.

Con estas reuniones, Federico Gutiérrez busca fortalecer la cooperación internacional en investigaciones relacionadas con delitos que involucran a Medellín y que podrían tener conexiones fuera de Colombia.

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