Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Alcalde Fico Gutiérrez entrega 94 viviendas del proyecto La Playita en Belén, Medellín. Inversión de $15.900 millones beneficia a familias vulnerables con apartamentos de interés social.

¡94 familias ya tienen su casa! Fico Gutiérrez entrega viviendas en Belén Rincón

El alcalde Federico Gutiérrez materializó el anhelo de vivienda para 94 familias de Medellín con la entrega oficial del proyecto habitacional La Playita, ubicado en el barrio Belén Rincón. La inversión superó los $15.900 millones y representa un nuevo capítulo por la vivienda digna para familias vulnerables.

El proyecto, desarrollado por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed), consta de dos torres con apartamentos de aproximadamente 48.38 metros cuadrados cada uno.

Dos de estas unidades fueron asignadas con subsidio del 100% a beneficiarios del programa Arrendamiento Temporal.

“Hoy se entrega un proyecto físico y lo que sigue es la construcción de sociedad. Para mí, lo importante no solo es lo que ya se hizo, sino lo que viene. Esto no es solo metros cuadrados, es cómo ser feliz dentro del hogar, cómo respetar a nuestras mujeres y niños, cómo evitar la violencia intrafamiliar y promover la tolerancia entre vecinos”, expresó Fico Gutiérrez durante el acto de entrega.

La iniciativa fue posible gracias a una alianza estratégica entre la Alcaldía de Medellín, Isvimed, la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), cajas de compensación familiar y otras entidades asociadas que sumaron recursos económicos y acompañamiento social.

Lea también: Tragedia en Las Palmas: motociclista murió y colapsó la vía hacia el Oriente antioqueño

El proceso de postulación se extendió entre noviembre de 2021 y julio de 2022, dirigido exclusivamente a hogares vinculados a Organizaciones Populares de Vivienda (OPV) y Juntas de Vivienda Comunitaria (JVC).

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Durante todo el desarrollo, las familias recibieron asesorías permanentes en finanzas, ahorro, crédito y preparación para habitar su nuevo entorno.

“Estos lotes ofrecen calidad de vida porque están cerca de servicios de salud, transporte público, instituciones educativas y la carrera 80. Tienen zonas verdes y es un proyecto muy bonito. Sé que se van a integrar a las comunidades”, añadió el mandatario.

Gracias al modelo de acompañamiento implementado, los beneficiarios consolidaron su cierre financiero mediante ahorro previo, subsidios gubernamentales y aprobación de créditos hipotecarios, permitiéndoles recibir las llaves de su hogar propio.

La Playita se suma a los esfuerzos de la alcaldía por reducir el déficit habitacional en Medellín y garantizar oportunidades de vivienda digna para los sectores más necesitados de la capital antioqueña.

Más noticias de Medellín