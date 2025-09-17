Resumen: Fico Gutiérrez pide a empresarios "seguir aguantando" y generar empleo en Foro Forbes Medellín. Destaca programas Parceros y 50.000 becas digitales para jóvenes.

‘Nosotros los ayudamos a formar’: Fico Gutiérrez pide a empresarios que generen empleo durante el foro económico

El alcalde Federico Gutiérrez hizo un llamado contundente a los líderes empresariales del país para que continúen generando empleo durante el Foro Forbes Medellín de Economía y Negocios, donde autoridades locales y representantes del sector privado analizaron el panorama económico regional.

Durante su intervención, el mandatario paisa no ocultó la urgencia de la situación laboral: «Yo solo les pido un favor: sigan generando empleo, sigan aguantando, sigan resistiendo».

El alcalde enfatizó la importancia de la responsabilidad social empresarial, particularmente en la vinculación laboral de jóvenes vulnerables: «Sigan generando empleos, también, con función social. Nosotros tenemos programas como Parceros y Parceras, donde le damos oportunidades que nunca han tenido y los estamos sacando de los ‘combos'».

Gutiérrez fue específico en su petición a los empresarios: «Yo necesito que ustedes nos ayuden a contratar a muchos de esos jóvenes, que les den oportunidades de vida. Vincúlenlos inclusive, si no están del todo formados, que nosotros los ayudamos a formar».

El foro abordó temas estratégicos para el desarrollo antioqueño, incluyendo los planes de ciudad, el rol exportador de la región, la innovación empresarial y la conectividad aérea de bajo costo. También se discutió el fortalecimiento del ecosistema de startups y la transformación digital de servicios financieros.

El mandatario destacó las herramientas municipales disponibles para emprendedores: «Para todos tenemos apoyo, desde Ruta N, con la Secretaría de Desarrollo Económico, por ejemplo, Capital Semilla, que para las mejores ideas de negocio tiene acompañamiento».

En materia de capacitación, Gutiérrez reveló cifras significativas: «Tenemos 50.000 becas para temas de formación digital. Acabamos de firmar un convenio, por ejemplo, con Amazon Web Services, para la formación de 30.000 personas».

El alcalde propuso una estrategia colaborativa entre sector público y privado: «Yo le pregunto a los empresarios, a los gremios, díganme qué tipo de técnico o profesional requieren en los próximos años. Nosotros lo formamos y usted lo contrata».

El evento posicionó a Medellín como epicentro de diálogo económico regional, donde la generación de empleo formal y la inclusión social se consolidan como prioridades compartidas entre el gobierno local y el sector empresarial.

