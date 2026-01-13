Fico Gutiérrez pidió a la Corte tumbar emergencia económica: “Petro hizo una reforma tributaria por decreto”

Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, radicó una solicitud ante la Corte Constitucional para suspender y declarar inconstitucional el decreto de "emergencia económica" del Gobierno Nacional, argumentando que el presidente Gustavo Petro está asumiendo funciones legislativas para imponer impuestos de forma arbitraria. Gutiérrez solicitó una medida cautelar de urgencia para frenar los efectos de lo que denomina un "decretazo" de reforma tributaria vigente desde el 1 de enero, al tiempo que convocó a ciudadanos, gremios y otros mandatarios regionales a unirse a esta acción legal en defensa de la separación de poderes.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció este martes la radicación de una solicitud formal ante la Corte Constitucional. El objetivo de la acción jurídica es frenar el decreto de “emergencia económica” emitido por la administración del presidente Gustavo Petro, el cual Gutiérrez califica como una extralimitación de funciones.

El argumento de la “Reforma Tributaria por decreto”

La principal preocupación del mandatario local radica en los efectos fiscales que ya están en vigor. Gutiérrez sostiene que, bajo el amparo de esta emergencia, el Gobierno emitió el pasado 29 de diciembre un decreto que funciona como una reforma tributaria de facto, imponiendo nuevos gravámenes que empezaron a cobrarse desde el 1 de enero.

“El Gobierno Nacional ha comenzado a imponer impuestos que golpean directamente la capacidad adquisitiva de los colombianos”, denunció el alcalde, señalando que estas decisiones deberían ser debatidas y aprobadas en el Legislativo y no impuestas por vía administrativa.

Petición de medidas cautelares

La solicitud radicada busca que la Corte Constitucional, que inicia sesiones hoy, aplique una medida cautelar de urgencia. Esto suspendería de forma inmediata los efectos del decreto mientras los magistrados analizan el fondo de la demanda, la cual apunta a una declaratoria final de inconstitucionalidad.

Un llamado a la unión regional y gremial

Gutiérrez no solo se limitó a la acción jurídica, sino que extendió una invitación abierta a otros gobernadores, alcaldes, empresarios y gremios del país para que se adhieran a la solicitud. Según el mandatario, defender la institucionalidad y la separación de poderes es clave en este momento coyuntural: “Confío plenamente en nuestras instituciones, en la justicia y en la Corte Constitucional”, concluyó.

