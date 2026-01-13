Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fico Gutiérrez pidió a la Corte tumbar emergencia económica: “Petro hizo una reforma tributaria por decreto”

    Fico Gutiérrez aseguró que la emergencia económica impuesta por Petro es inconstitucional y radicó la acción judicial ante la Corte.

    Publicado por: Julian Medina

    Fico Gutiérrez pidió a la Corte tumbar emergencia económica Petro hizo una reforma tributaria por decreto
    Cortesía.
    Fico Gutiérrez pidió a la Corte tumbar emergencia económica: “Petro hizo una reforma tributaria por decreto”

    Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, radicó una solicitud ante la Corte Constitucional para suspender y declarar inconstitucional el decreto de "emergencia económica" del Gobierno Nacional, argumentando que el presidente Gustavo Petro está asumiendo funciones legislativas para imponer impuestos de forma arbitraria. Gutiérrez solicitó una medida cautelar de urgencia para frenar los efectos de lo que denomina un "decretazo" de reforma tributaria vigente desde el 1 de enero, al tiempo que convocó a ciudadanos, gremios y otros mandatarios regionales a unirse a esta acción legal en defensa de la separación de poderes.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció este martes la radicación de una solicitud formal ante la Corte Constitucional. El objetivo de la acción jurídica es frenar el decreto de “emergencia económica” emitido por la administración del presidente Gustavo Petro, el cual Gutiérrez califica como una extralimitación de funciones.

    El argumento de la “Reforma Tributaria por decreto”

    La principal preocupación del mandatario local radica en los efectos fiscales que ya están en vigor. Gutiérrez sostiene que, bajo el amparo de esta emergencia, el Gobierno emitió el pasado 29 de diciembre un decreto que funciona como una reforma tributaria de facto, imponiendo nuevos gravámenes que empezaron a cobrarse desde el 1 de enero.

    Le puede interesar: Confirman dónde será el adiós final a Yeison Jiménez: sus fanáticos podrán despedirlo por lo alto

    “El Gobierno Nacional ha comenzado a imponer impuestos que golpean directamente la capacidad adquisitiva de los colombianos”, denunció el alcalde, señalando que estas decisiones deberían ser debatidas y aprobadas en el Legislativo y no impuestas por vía administrativa.

    Petición de medidas cautelares

    La solicitud radicada busca que la Corte Constitucional, que inicia sesiones hoy, aplique una medida cautelar de urgencia. Esto suspendería de forma inmediata los efectos del decreto mientras los magistrados analizan el fondo de la demanda, la cual apunta a una declaratoria final de inconstitucionalidad.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Un llamado a la unión regional y gremial

    Gutiérrez no solo se limitó a la acción jurídica, sino que extendió una invitación abierta a otros gobernadores, alcaldes, empresarios y gremios del país para que se adhieran a la solicitud. Según el mandatario, defender la institucionalidad y la separación de poderes es clave en este momento coyuntural: “Confío plenamente en nuestras instituciones, en la justicia y en la Corte Constitucional”, concluyó.

    Fico Gutiérrez pidió a la Corte tumbar emergencia económica: “Petro hizo una reforma tributaria por decreto”

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.