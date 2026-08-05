Resumen: Federico Gutiérrez respaldó la Cumbre de Seguridad liderada por Abelardo De La Espriella y aseguró que "se les acabó la fiesta" a las estructuras criminales.

‘¡Se les acabó la fiesta!’: Fico lanzó dura advertencia a las estructuras criminales tras Cumbre de Seguridad

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respaldó las conclusiones de la Cumbre de Seguridad realizada en Barranquilla y aseguró que el nuevo Gobierno Nacional marcará un cambio en la lucha contra el crimen organizado.

Durante sus declaraciones, el mandatario afirmó que «se les acabó la fiesta» a las estructuras criminales y criticó la política de seguridad del gobierno saliente de Gustavo Petro.

Gutiérrez aseguró que la seguridad será una prioridad para la nueva administración encabezada por el presidente electo Abelardo De La Espriella y destacó la reunión sostenida con el mandatario, así como con los ministros designados de Defensa, Justicia e Interior.

«La seguridad es una prioridad. Estos cuatro años de gobierno Petro la apuesta total fue entregarle el territorio a las estructuras criminales», afirmó el mandatario paisa.

Gutiérrez explicó que durante la cumbre se discutieron nuevas herramientas para enfrentar la delincuencia en las principales ciudades del país, entre ellas la creación de los Bloques de Seguridad Urbana, una estrategia que busca fortalecer la capacidad operativa de las autoridades para combatir delitos como la extorsión, el hurto y el homicidio.

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También destacó los resultados que, según el alcalde, ha obtenido Medellín en materia de seguridad, al señalar que la ciudad registra la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años. Sin embargo, aseguró que aún existen importantes desafíos.

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«En Medellín hoy tenemos la tasa de homicidio más baja de los últimos 40 años, pero tenemos todavía muchos retos. Nuestros indicadores van a la baja, pero con que haya un solo ciudadano que se sienta inseguro es motivo suficiente para seguir trabajando. No vamos a parar», expresó.

Además, lanzó una advertencia directa a las organizaciones criminales y aseguró que el objetivo del nuevo Gobierno será recuperar la seguridad en los territorios.

«Como lo ha dicho el presidente, o son capturados o son dados de baja, pero tiene que haber seguridad para la gente», manifestó.

Finalmente, Gutiérrez agradeció la convocatoria realizada por Abelardo De La Espriella y aseguró que, a diferencia de los últimos cuatro años, ahora existe un liderazgo nacional enfocado en coordinar acciones conjuntas entre el Gobierno, la Fuerza Pública y los alcaldes para enfrentar la criminalidad urbana.

La Cumbre de Seguridad, realizada en Barranquilla, reunió a los mandatarios de las principales ciudades del país y dejó como principales anuncios la creación de los Bloques de Seguridad Urbana, el fortalecimiento tecnológico de la Fuerza Pública y el inicio de una estrategia nacional para combatir el crimen organizado en las ciudades priorizadas.

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