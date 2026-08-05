¡Montó negocio ilegal! Suboficial del Ejército habría vendido munición y explosivos a grupos armados

Resumen: Un suboficial del Ejército fue capturado en Carepa, Antioquia, por presuntamente facilitar la pérdida y venta de munición y explosivos a grupos armados ilegales.

Un suboficial del Ejército fue capturado por unidades del Gaula Militar, en coordinación con la Policía Nacional, en el cantón militar «Voltígeros», ubicado en el municipio de Carepa, Antioquia.

La detención se realizó en cumplimiento de una investigación que lo vincula con presuntas irregularidades relacionadas con la pérdida de material de guerra cuando prestaba servicio en una unidad militar del departamento de Nariño.

De acuerdo con la Séptima División del Ejército Nacional, el uniformado es investigado por los presuntos delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público. Tras su captura, fue dejado a disposición de las autoridades judiciales competentes para avanzar con el proceso correspondiente.

Según las investigaciones, los hechos habrían ocurrido durante el año 2024, cuando el suboficial hacía parte de una unidad militar en Nariño.

Las autoridades señalan que, presuntamente, facilitó la pérdida de más de 129.000 cartuchos de diferentes calibres, además de granadas y otros elementos de uso privativo de las Fuerzas Militares.

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La investigación también indica que este material habría sido comercializado de manera ilegal y terminado en poder de diferentes grupos armados que delinquen en el sur del país, situación que es objeto de las indagaciones adelantadas por los organismos judiciales.

La captura se realizó en el cantón militar «Voltígeros», una de las principales bases del Ejército en el Urabá antioqueño, donde tienen asiento la Décima Séptima Brigada y el Batallón de Infantería Liviana N.°46, unidades encargadas de las operaciones de seguridad en esta región del departamento.

Tras conocerse el caso, la Séptima División del Ejército reiteró su compromiso con la transparencia institucional y aseguró que continuará colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos.

La institución afirmó que mantendrá una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que comprometa la legalidad o la confianza depositada en los integrantes de las Fuerzas Militares.

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