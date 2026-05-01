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Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre la marcha del 1 de mayo en la ciudad y cuestionó la logística y el origen de los asistentes. Señaló que habría traslados de personas desde distintos municipios y sectores, algunos bajo presuntas presiones a transportadores, y afirmó que estos movimientos buscarían fortalecer la participación en el evento central. Además, pidió dejar constancia de la información en el PMU y planteó interrogantes sobre la financiación y organización de la movilización.

Fico cuestiona logística y origen de asistentes en la marcha del 1 de mayo en Medellín “para llenarle la plaza a Petro”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció a través de su cuenta en la red social X en medio del desarrollo de las movilizaciones del 1 de mayo en la ciudad, ampliando los señalamientos sobre la organización, la procedencia de los asistentes y el contexto en el que se ha llevado a cabo la jornada.

El mandatario aseguró que la convocatoria habría incluido el traslado de personas desde diferentes municipios de Antioquia y varios sectores de Medellín, incluso —según afirmó— bajo presuntas presiones a transportadores, con el objetivo de aumentar la participación en el evento central.

En su mensaje, el alcalde señaló: “Convocan una marcha en Medellín, pero tienen que traer gente de otros municipios de Antioquia y transportar personas de diferentes barrios de Medellín bajo intimidación a algunos transportadores, para llenarle la plaza a Petro.”

Cuestionamientos sobre la logística y los asistentes

Fico indicó que la administración distrital ha garantizado el desarrollo de la movilización dentro de la legalidad, aunque aclaró que toda la información recibida está siendo documentada en los informes del Puesto de Mando Unificado (PMU).

El mandatario también afirmó que, según los reportes conocidos, habrían llegado asistentes en diferentes tipos de transporte: “Han llegado a Medellín: 17 chivas de los municipios de Ciudad Bolívar, Dabeiba y Caucasia, 22 buses de transporte de servicio especial del Bajo Cauca y cerca de 30 buses de transporte público colectivo de las comunas 1, 4, 13 y Altavista.”

De igual forma, mencionó la llegada de comunidades indígenas desde varias regiones del departamento, incluso con presencia de menores de edad, según lo expuesto en su publicación.

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Señalamientos políticos y presunta instrumentalización

El alcalde también hizo referencia a la presencia de distintos actores en la movilización, diferenciando a los trabajadores y sindicatos de otros participantes que, según dijo, no representarían las luchas sociales tradicionales.

En ese sentido, afirmó: “Pero no encajan en esas luchas muchos de los que obligaron a salir desde algunos sectores afines al gobierno nacional y algunas estructuras criminales.”

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‼️Convocan una marcha en Medellín, pero tienen que traer gente de otros municipios de Antioquia y transportar personas de diferentes barrios de Medellín bajo intimidación a algunos transportadores, para llenarle la plaza a Petro. Nosotros siempre del lado de la legalidad damos… pic.twitter.com/OurkWVO4tE — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 1, 2026

Asimismo, advirtió sobre la presencia de encapuchados y personas que harían alusión a estructuras criminales durante la jornada, lo que —según su visión— evidenciaría una posible instrumentalización de la movilización.

“¿Quién paga esto?” y referencias a hechos anteriores

Gutiérrez cuestionó además la logística de la movilización al señalar la magnitud del transporte utilizado y planteó interrogantes sobre su financiación.

“¿Quién paga esto?”, escribió el mandatario al referirse al número de vehículos que, según dijo, habrían llegado a la ciudad para el traslado de manifestantes.

En su publicación también relacionó la situación con el concepto de la “Paz Total” y cuestionó su implementación, al señalar que este tipo de hechos reflejarían su uso político.

Finalmente, el alcalde comparó la jornada con eventos anteriores en la ciudad, como el conocido “tarimazo”, y advirtió que situaciones similares podrían repetirse, asegurando que Medellín y Antioquia mantendrán su postura frente a estos hechos.