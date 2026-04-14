‘Petro nunca se ganó el respeto’: Fico Gutiérrez responde a amenazas a alcaldes

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó fuertes críticas contra el presidente Petro, luego de las declaraciones en las que el mandatario advirtió posibles sanciones e incluso la salida del cargo de alcaldes que no adopten medidas frente a bloqueos viales relacionados con el impuesto predial.

Las palabras del jefe de Estado generaron controversia a nivel nacional, especialmente en medio del paro campesino que afecta regiones como Santander, Boyacá y Norte de Santander, donde se han registrado cierres de vías por el incremento en el avalúo catastral.

Frente a esto, Gutiérrez fue contundente al cuestionar el tono del presidente. “El respeto se gana y Petro nunca se ganó el respeto ni a los ciudadanos ni a los alcaldes”, afirmó el mandatario paisa.

El alcalde también rechazó lo que considera amenazas directas a los mandatarios locales. “Ahora sale a amenazarnos a todos los alcaldes y casi que diciendo que podríamos salir del cargo”, expresó, al tiempo que criticó que el presidente, según él, asuma funciones que no le corresponden.

En su declaración, Gutiérrez elevó el tono de sus críticas al señalar que el jefe de Estado “se cree fiscal, procurador y contralor”, y cuestionó su gestión al frente del país. “Está a pocos meses de terminar su gobierno y cada vez lo hace peor”, añadió.

Además, defendió la gestión de su administración en Medellín, asegurando que varios proyectos se han ejecutado sin apoyo del Gobierno Nacional. Entre ellos mencionó obras de infraestructura, instituciones educativas y proyectos sociales.

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“No hay un solo peso del Gobierno Nacional. A nosotros no nos ha apoyado en nada”, afirmó, destacando avances como la construcción de colegios, jardines infantiles, parques y programas sociales.

Por su parte, el pronunciamiento del presidente Petro se dio en el contexto de las protestas por el impuesto predial, donde aseguró que los alcaldes que no tomen medidas para mitigar el impacto en la población vulnerable podrían estar alterando el orden público, lo que, según sus palabras, daría lugar a su salida del cargo.

La situación ha intensificado la tensión entre el Gobierno Nacional y algunos mandatarios locales, en medio de un debate sobre competencias, autonomía territorial y manejo del orden público en el país.

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