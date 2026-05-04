‘Un salto al vacío sin paracaídas’: Fico Gutiérrez critica propuesta de constituyente del presidente Petro

Resumen: “Colombia no necesita una Constituyente”, dijo el alcalde de Medellín en medio del debate nacional. Sus palabras vuelven a encender la discusión.

La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia volvió a generar reacciones desde las regiones, esta vez con fuertes declaraciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien cuestionó la iniciativa impulsada por el presidente Petro.

En sus declaraciones fue más allá al referirse al contexto político nacional, señalando que la propuesta de una Constituyente no responde a las necesidades actuales del país.

“Colombia no necesita una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia lo que necesita es un gobierno que no robe”, expresó el alcalde.

En la misma línea, agregó que el enfoque debería estar en mejorar la gestión pública y la relación con las regiones. “Colombia lo que necesita es un gobierno nacional que llegue a las regiones y administre bien los recursos, que entienda la autonomía territorial”, indicó.

El alcalde también cuestionó lo que calificó como incumplimientos por parte del Ejecutivo nacional, al recordar que en el pasado se había descartado la posibilidad de promover este tipo de iniciativa. En ese sentido, advirtió que avanzar hacia una Constituyente en las actuales condiciones podría generar incertidumbre institucional.

“Sería un salto al vacío sin paracaídas en estas condiciones”, indicó el mandatario paisa, en referencia a los riesgos que, a su juicio, implicaría avanzar hacia una Constituyente.

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Las declaraciones se dan en medio de un escenario político marcado por el debate sobre la eventual convocatoria de este mecanismo, propuesta que el Gobierno ha planteado como una vía para impulsar reformas estructurales en temas sociales y políticos.

Desde distintos sectores, la discusión ha generado opiniones divididas. Mientras algunos respaldan la iniciativa como un instrumento de participación ciudadana, otros advierten posibles riesgos para la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes.

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