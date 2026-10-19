Fico confirma diálogo con De La Espriella y anticipa operativos contra el crimen en Medellín

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Resumen: Operativos de seguridad en Medellín: Federico Gutiérrez anunció nuevas acciones contra estructuras criminales y destacó la coordinación con el Gobierno nacional.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que se preparan nuevos operativos de seguridad en Medellín y aseguró que algunas de estas acciones podrían ejecutarse la próxima semana.

El mandatario también destacó la coordinación con el Gobierno Nacional y lanzó críticas a la política de seguridad de la anterior administración presidencial.

Durante una rueda de prensa, Gutiérrez confirmó que sostuvo una conversación telefónica con el presidente Abelardo de la Espriella el pasado sábado, en la que abordaron asuntos relacionados con la seguridad de la ciudad y posibles acciones conjuntas.

“Tenemos planteados algunos de esos operativos, ojalá para la semana entrante”, afirmó el alcalde, quien explicó que su administración viene desarrollando intervenciones contra estructuras criminales desde el año pasado, con participación de la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía, la Policía y el Ejército.

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El mandatario señaló que el trabajo articulado entre las instituciones es fundamental para enfrentar a las organizaciones delincuenciales y advirtió que, aunque se han registrado avances, todavía existen desafíos relacionados con la extorsión y el hurto.

El alcalde de Medellín destacó cifras de homicidios y reconoció retos pendientes

Gutiérrez aseguró que Medellín registra las tasas de homicidio más bajas de los últimos 40 años. La Alcaldía ha respaldado esa afirmación con sus balances de seguridad, en los que reportó una tasa cercana a 12 homicidios por cada 100.000 habitantes para 2024 y una proyección similar en 2025.

Sin embargo, el alcalde reconoció que estos resultados no significan que la situación esté resuelta. Mencionó la extorsión y el hurto como delitos que requieren mayor atención y aseguró que las autoridades continuarán trabajando contra las estructuras responsables.

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Durante su intervención, el alcalde contrastó la actual coordinación con el Gobierno Petro.

“Pasamos de un Gobierno Nacional que protegía a estructuras criminales y bandidos a un presidente, un Gobierno que le está dando golpes a las estructuras criminales”, manifestó Gutiérrez.

El mandatario también cuestionó lo ocurrido en las cárceles durante el gobierno anterior y aseguró que Medellín tuvo que enfrentar sus problemas de seguridad con poco respaldo nacional.

Sus declaraciones se producen después del traslado de internos vinculados a estructuras criminales desde la cárcel de Itagüí hacia otros establecimientos penitenciarios, una medida adoptada por el Gobierno de De la Espriella en agosto de 2026.

Gutiérrez reiteró su respaldo a la estrategia nacional y afirmó que su administración seguirá colaborando con las autoridades para combatir las organizaciones delincuenciales. Por ahora, los nuevos operativos anunciados están sujetos a la coordinación institucional y a las decisiones que se concreten en los próximos días.

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