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Resumen: Federico Gutiérrez pidió cárcel para los investigados por presunta corrupción en Medellín y lanzó duras críticas contra Daniel Quintero, actual superintendente de Salud.

‘Debería estar en la cárcel’: Fico arremetió contra Daniel Quintero y los investigados por presunta corrupción en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó un pronunciamiento contra el actual superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, y contra las personas investigadas por presuntos hechos de corrupción durante la anterior administración distrital.

En una rueda de prensa, el mandatario paisa aseguró que quienes hacen parte de esos procesos judiciales «deberían estar en la cárcel» y cuestionó que continúen ocupando cargos públicos o permanezcan en libertad.

«No entiendo como ciudadano por qué no está en la cárcel», afirmó Gutiérrez al referirse a las investigaciones que adelanta la Fiscalía por presuntas irregularidades denunciadas por su administración.

El alcalde sostuvo que, según los procesos judiciales, ya existen 55 personas imputadas, cuatro principios de oportunidad y varios testimonios que, según dijo, han permitido esclarecer cómo habría operado una presunta red de corrupción.

Durante su intervención también hizo referencia a bienes que, según indicó, ya empezaron a ser entregados como parte de la reparación a las entidades afectadas.

«Ya hubo una persona que tuvo que entregar un vehículo valorado en $700 millones de pesos y deberá pagar cerca de $4.000 millones. Díganme quién no tiene claro que esos tipos son unos delincuentes y que se robaron a Medellín», manifestó.

Uno de los apartes más fuertes de su declaración estuvo dirigido contra Daniel Quintero, actual superintendente nacional de Salud y exalcalde de Medellín.

Gutiérrez cuestionó que la Superintendencia adelante inspecciones a entidades de salud de la ciudad cuando, según él, existen investigaciones por presuntos hechos ocurridos durante la administración anterior.

«¿Qué van a controlar ellos si fueron los que dejaron en ruinas el Hospital General de Medellín? Nosotros tuvimos que recuperarlo y ellos están siendo investigados por presuntos desfalcos y malos manejos. ¿Cómo dejaron Metrosalud? ¿Cómo dejaron el Hospital Infantil? Y ahora vienen a decir que van a cuidar las entidades que ellos mismos dejaron en crisis», expresó.

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Finalmente, Gutiérrez reiteró que espera que los procesos judiciales avancen y que los responsables sean privados de la libertad.

«Esa gente tiene que ir a la cárcel. Nosotros ya tenemos listo el pabellón Q de la nueva cárcel para sindicados. No van a caber por la cantidad de personas que están siendo investigadas», concluyó.

Las declaraciones del alcalde se producen en medio del creciente enfrentamiento entre la Alcaldía de Medellín y la Superintendencia Nacional de Salud.

Recientemente, la Supersalud denunció penalmente a Federico Gutiérrez por presunta obstrucción a la función pública durante una auditoría, mientras el mandatario ha sostenido que esas inspecciones hacen parte de una persecución política y ha insistido en que Daniel Quintero debe responder por las investigaciones relacionadas con su administración.

Además, el alcalde mantiene una demanda ante el Consejo de Estado con la que busca la nulidad del nombramiento del exmandatario como superintendente de Salud.

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