Resumen: Un campesino quedó atrapado en una garrucha tras una falla mecánica mientras se desplazaba hacia su vivienda en una zona rural de Dabeiba. El joven grabó la situación desde el aire y el video se hizo viral, generando preocupación y reabriendo el debate sobre las precarias condiciones de transporte que enfrentan muchas comunidades campesinas en Antioquia.

¡En medio de la nada! Campesino grabó el angustiante momento en que una garrucha quedó varada en Dabeiba

Un recorrido que hacía parte de su rutina diaria terminó convirtiéndose en una experiencia que rápidamente llamó la atención en redes sociales. Un joven campesino del municipio de Dabeiba, en el Occidente de Antioquia, quedó suspendido en una garrucha mientras se dirigía hacia su vivienda, luego de que el sistema presentara una falla mecánica en plena mitad del trayecto.

El hecho quedó registrado en un video grabado por el propio hombre, quien, pese a encontrarse a una considerable altura sobre el terreno, mantuvo la calma mientras explicaba lo ocurrido. Las imágenes comenzaron a circular ampliamente y despertaron nuevamente la discusión sobre las condiciones de movilidad que enfrentan numerosas comunidades rurales del departamento.

Una falla lo dejó suspendido en el aire

Según se observa en la grabación, el campesino utilizaba una garrucha, un sistema de transporte por cable empleado en algunas zonas de difícil acceso, cuando el recorrido se interrumpió inesperadamente.

Mientras permanecía detenido sobre la estructura, explicó que, al parecer, la polea del motor se había averiado, impidiendo que el mecanismo continuara funcionando y dejándolo inmóvil en medio del cable.

Con el propósito de mostrar la altura a la que se encontraba, el joven lanzó uno de sus tenis hacia el vacío y relató que el objeto tardó cerca de cinco segundos en llegar al suelo, una escena que permitió dimensionar la distancia entre la plataforma y el terreno.

🚨 | URGENTE: Un campesino colombiano registró desde Dabeiba, Antioquia, las duras condiciones que aún enfrentan miles de familias en el campo. Quedó varado a más de 100 metros de altura mientras cruzaba en una garrucha hacia su casa rural, sin acceso por vía terciaria o… pic.twitter.com/Iu3yq6oi1k — Santiago Alvarán (@SALVARANM) July 5, 2026

Esperó con tranquilidad mientras llegaba la ayuda

Aunque la situación representaba un evidente riesgo, el campesino conservó la serenidad durante todo el video. Incluso hizo comentarios en tono de humor sobre la posibilidad de tener que permanecer allí durante varias horas si la avería no era solucionada rápidamente.

Esto le podría interesar: Bomberos evitaron que incendio de un vehículo se propagara a otros carros en Rionegro

En las imágenes también se observa cómo decide acostarse sobre la plataforma de madera de la garrucha para esperar que el problema fuera atendido o que desde tierra pudieran ayudarlo a regresar de forma segura.

El video no muestra el momento en que logró salir del lugar, pero sí refleja las condiciones en las que muchas personas deben movilizarse diariamente para llegar a sus hogares o desplazarse entre diferentes sectores rurales.

Una realidad que viven muchas comunidades rurales

Más allá del episodio viral, el caso volvió a poner sobre la mesa las dificultades de transporte que enfrentan habitantes de distintas veredas de Antioquia.

En varios municipios, las garruchas continúan siendo una de las pocas alternativas para cruzar montañas, quebradas o profundos cañones, debido a la ausencia de carreteras o a las limitaciones de la infraestructura vial.

Estos sistemas, construidos para facilitar la movilidad en zonas de difícil acceso, también son utilizados para transportar alimentos, insumos agrícolas y otros elementos indispensables para las labores del campo.

El caso registrado en Dabeiba se convirtió así en un reflejo de las condiciones que afrontan muchas familias campesinas, para quienes este tipo de transporte hace parte de la vida cotidiana y, en muchos casos, representa la única forma de llegar hasta sus viviendas.