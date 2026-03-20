Resumen: Fico Gutiérrez cuestiona a Petro tras investigación en EE. UU. por presuntos vínculos con narcotráfico revelada por The New York Times.

‘Que se investigue en Colombia’: Fico sobre indagatoria de EE.UU. a Petro por posibles vínculos con redes de narcotráfico

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro tras la revelación de una investigación en Estados Unidos que indagaría posibles vínculos con redes del narcotráfico.

Durante una rueda de prensa, el mandatario local cuestionó la política de “paz total” del Gobierno Nacional, señalando que, a su juicio, esta habría favorecido el fortalecimiento de estructuras criminales en distintas regiones del país.

“Eso no es nada diferente al resultado de un pacto con los peores grupos criminales para ganar la presidencia”, afirmó Gutiérrez, quien también pidió que las investigaciones no solo avancen en Estados Unidos, sino que se desarrollen en Colombia.

En medio de sus declaraciones, el alcalde también se refirió al crecimiento de economías ilegales en el país: “Hoy el oro ilegal le deja a las estructuras criminales cuantías por encima de lo que deja el narcotráfico. Están ricos y están felices con este gobierno”, aseguró.

Las declaraciones se dan luego de que el diario The New York Times revelara que fiscales federales de EE.UU. estarían adelantando indagaciones preliminares sobre posibles nexos del presidente Petro con organizaciones del narcotráfico, así como eventuales irregularidades en la financiación de su campaña presidencial.

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Según la publicación, las pesquisas en Estados Unidos se encuentran en una etapa inicial y cuentan con el apoyo de agencias como la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional. Hasta el momento, no se han confirmado cargos formales.

Gutiérrez insistió en que la justicia debe esclarecer los hechos y determinar si existieron o no vínculos entre el Gobierno y estructuras ilegales. Además, aseguró que grupos como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo habrían crecido en los últimos años.

Por su parte, el presidente Petro ha negado cualquier relación con el narcotráfico. Entretanto, el caso continúa generando reacciones en distintos sectores políticos, a la espera de avances en las investigaciones.

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