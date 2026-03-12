Resumen: Sergio fue condenado a 108 meses de prisión por acoso sexual a su sobrina en Medellín. La madre de la menor recolectó las pruebas por chat.

Condenan a hombre por acoso sexual y exigir fotos íntimas de una niña de 13 años en Medellín

La justicia colombiana propinó un golpe ejemplar contra el acoso sexual infantil en Medellín. Sergio, un hombre de 44 años, fue capturado en el sector de Belén para cumplir una condena de 108 meses tras ser vencido en juicio por hostigar digitalmente a una menor de 13 años.

Los hechos, que se remontan al año 2017 en el barrio Manrique La Cruz, revelan un comportamiento sistemático de asedio en el que el sujeto aprovechó su vínculo familiar para intentar vulnerar la integridad de la víctima.

Gracias a la contundencia de las pruebas, este individuo fue trasladado a la cárcel para pagar por el delito de acto sexual con menor de 14 años, relacionado con el envío y solicitud de material explícito.

El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, detalló que el delincuente obtuvo el número de la niña aprovechando que ella era prima y amiga de su propio hijo. Bajo la fachada de una relación de confianza familiar, Sergio comenzó a enviarle fotografías de alto contenido sexual y a exigirle material de la misma índole como respuesta.

La menor, en un acto de valentía, bloqueó al sujeto de sus redes sociales; sin embargo, fue la astucia de su madre lo que permitió enviarlo a la cárcel. La mujer, al percatarse del acoso, se hizo pasar por la niña en los chats para seguirle la corriente al depravado, logrando recolectar todos los mensajes y fotos que él enviaba como evidencia irrefutable para la Fiscalía.

Este caso de hostigamiento familiar terminó con una sentencia de 9 años de prisión, dejando claro que el tiempo no borra la responsabilidad penal.

Villa Mejía enfatizó que la “ofensiva” contra los depredadores no se detiene y que este resultado es un mensaje directo para quienes creen que el acoso digital quedará impune.

Con el traslado de Sergio a un centro penitenciario, las autoridades reiteran la importancia de que los padres supervisen de cerca el entorno digital de sus hijos, pues muchas veces el peligro se esconde detrás de un rostro conocido o un pariente cercano que usa la tecnología para asediar a los más vulnerables.

