Fico Gutiérrez y Andrés Julián piden bombardeos contra alias ‘Calarcá’ tras abatimiento de ‘Ramiro’

Resumen: Fico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón respaldaron el operativo en el que murió alias Ramiro y pidieron bombardear estructuras de alias Calarcá.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, respaldaron el operativo militar que resultó en la muerte de alias ‘Ramiro’, cabecilla del frente 18 de las disidencias de las FARC leales a Iván Mordisco, abatido en un bombardeo del Ejército en el municipio de Ituango.

El frente 18 es señalado de homicidios, asesinatos de líderes sociales, desplazamientos forzados y confinamiento de comunidades en el Norte de Antioquia.

Tras celebrar el resultado, los dos mandatarios aprovecharon el momento para solicitar al Ministerio de Defensa y al Gobierno Nacional que extiendan las acciones ofensivas contra las disidencias de alias ‘Calarcá’, autodenominadas Estado Mayor de Bloques y Frentes, que operan en Antioquia a través del frente 36 y el frente 4, con presencia en el Nordeste, Norte, Bajo Cauca y Magdalena Medio.

El gobernador Rendón fue contundente: “Así como se han hecho bombardeos contra el Clan del Golfo y contra esta estructura del 18, también se bombardee y se ataque con la misma contundencia a la estructura del 36. Hay que ir puntualmente por los que más dificultades han ocasionado en el departamento, básicamente alias Primo Gay y alias Calarcá”.

El alcalde Gutiérrez se sumó desde sus redes: “Felicitaciones a nuestras fuerzas públicas por neutralizar la amenaza que significaba alias Ramiro del frente 18 de las Farc. Igual debe pasar con alias Calarcá del frente 36”.

Felicitaciones a nuestras @FuerzasMilCol @COL_EJERCITO @FuerzaAereaCol por neutralizar la amenaza que significaba alias “Ramiro” del frente 18 de las Farc.

Igual debe pasar con alias “Calarcá” del frente 36 de las Farc.

Adelante. https://t.co/jvFHFrsbW3 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 10, 2026

La solicitud cobra especial relevancia dado que el Gobierno de Petro sostiene diálogos de paz con el frente 33, uno de los frentes bajo el mando de Calarcá, lo que ha impedido operaciones militares contra esa estructura.

El frente 36, en particular, es señalado como responsable del derribo de un helicóptero en el municipio de Amalfi en 2025, hecho en el que fueron asesinados 13 policías.

