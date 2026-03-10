¡Alerta en Antioquia! IDEAM advierte sobre posibles crecientes súbitas y deslizamientos

Resumen: El IDEAM advirtió que las lluvias continúan en Antioquia y mantienen vigilancia sobre el río Medellín y varias quebradas del Valle de Aburrá ante el riesgo de crecientes súbitas. Además, el informe señala que la saturación del suelo ha puesto a varios municipios en alerta por posibles deslizamientos, especialmente en zonas montañosas del departamento.

Las condiciones de lluvia que se han presentado en los últimos días mantienen en alerta a las autoridades ambientales y de gestión del riesgo en diferentes regiones del país. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) informó que persiste la probabilidad de crecientes súbitas en varios cuerpos de agua del Valle de Aburrá, por lo que pidió especial atención en algunos afluentes que atraviesan zonas urbanas.

De acuerdo con el Boletín emitido por la entidad, el monitoreo se concentra principalmente en el río Medellín y en varias quebradas que desembocan en este afluente. Entre las fuentes hídricas que requieren seguimiento constante se encuentran Alta Vista, La Bermejala, Cafetal, Chuscala, Doña María y La Iguaná, debido a que las precipitaciones registradas podrían generar aumentos repentinos en sus niveles.

La advertencia involucra directamente a municipios del área metropolitana como Medellín, Bello, Itagüí y Sabaneta, donde estas corrientes atraviesan distintos barrios y sectores urbanos. Ante este panorama, el IDEAM recomendó a las autoridades locales y a las comunidades mantener vigilancia sobre el comportamiento del agua, especialmente en puntos cercanos a las riberas.

Saturación de suelos aumenta riesgo en zonas de montaña

El reporte del IDEAM también señala que las lluvias han provocado una alta acumulación de humedad en el terreno, situación que incrementa la posibilidad de movimientos en masa. Por esta razón, 12 departamentos del país se encuentran actualmente en máxima alerta por deslizamientos, según el seguimiento realizado por la entidad.

Esto le podría interesar: Confirman la muerte de alias ‘Ramiro’, cabecilla de la Estructura 18 de las disidencias Farc en Ituango

En el caso de Antioquia, algunos municipios ubicados en zonas montañosas presentan condiciones de mayor vulnerabilidad. Dentro de este grupo aparecen Cocorná y Granada, territorios donde las características del relieve, sumadas a la saturación del suelo, pueden favorecer la ocurrencia de deslizamientos.

Las autoridades reiteraron la importancia de mantener vigilancia permanente en sectores con antecedentes de este tipo de emergencias, así como en laderas y zonas cercanas a quebradas o taludes.

Qué significa la Alerta Roja

En su informe, el IDEAM recordó que la Alerta Roja es el nivel más alto dentro del sistema de avisos que emite la entidad. Esta se declara cuando las condiciones del fenómeno representan un riesgo significativo y requieren la movilización de organismos de emergencia, además de la adopción de medidas preventivas para proteger a las comunidades.

Este nivel de alerta puede implicar también afectaciones en la dinámica normal de las poblaciones, debido a la necesidad de tomar acciones para reducir el impacto de posibles emergencias relacionadas con lluvias, inundaciones o deslizamientos.

Mientras continúan las precipitaciones en varias zonas del país, las autoridades ambientales y de gestión del riesgo mantienen el monitoreo permanente del comportamiento de ríos y quebradas, así como de las condiciones del terreno en regiones donde el agua acumulada podría generar emergencias.