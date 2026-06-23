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Resumen: La Alcaldía de Medellín reportó la entrega voluntaria de 607 vapeadores en entornos educativos gracias a la campaña pedagógica 'Libres para...'.

¡No copian de modas! El combo de pelados en Medellín que le dijo ‘chao’ a los vapeadores

El preocupante auge del vapeo entre las comunidades juveniles de la capital antioqueña empezó a recibir un fuerte freno institucional a punta de pura pedagogía.

La Alcaldía de Medellín, mediante su Secretaría de Salud, consolidó un importante avance en materia de prevención al conseguir que los estudiantes de diferentes colegios y universidades entregaran de manera 100% voluntaria un total de 607 dispositivos electrónicos y vapeadores.

La estrategia se ejecutó sin necesidad de recurrir a requisas forzosas ni castigos, apostándole en su lugar a la campaña «Libres para…», una iniciativa diseñada para concientizar a los menores sobre los severos daños pulmonares y sistémicos que provocan estos aparatos.

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Este logro educativo forma parte de una masiva ofensiva de salud pública que, entre el año 2025 y lo corrido de 2026, ha logrado sensibilizar de manera directa a más de 72.000 ciudadanos en los barrios de la ciudad.

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Para blindar los entornos escolares, la alcaldía avanzó simultáneamente en la estricta señalización de 762 sedes educativas (incluyendo jardines, colegios privados y universidades) declarándolas oficialmente como espacios libres de humo y aerosoles tóxicos.

El plan de intervención comunitaria cuenta con el sólido respaldo financiero y logístico de organizaciones de talla mundial como Vital Strategies, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Bloomberg Philanthropies, integrando a Medellín dentro de la selecta red de la Alianza de Ciudades Saludables.

Con estas acciones transversales en el territorio, las autoridades pretenden salvaguardar el derecho fundamental a respirar un aire completamente limpio en las aulas, frenando de raíz la adicción silenciosa a la nicotina que venía camuflándose bajo atractivos diseños e innovadores sabores tecnológicos.

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