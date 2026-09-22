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    Fico prende las alarmas por Afinia: ‘EPM no aguanta más’

    Cifra millonaria y señalamientos volvieron a poner a Afinia en el centro de la discusión. Fico habló de las pérdidas que estaría asumiendo EPM.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Fico prende las alarmas por Afinia: ‘EPM no aguanta más’

    Resumen: Fico cuestionó la situación de Afinia y aseguró que EPM pierde $1,5 billones al año. También se refirió a investigaciones por presuntas irregularidades.

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    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, volvió a cuestionar la situación financiera de Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en la Costa Caribe, y relacionó las dificultades actuales de la compañía con decisiones tomadas durante la administración del exalcalde Daniel Quintero.

    La declaración se produjo al ser consultado sobre las dificultades de entidades como Savia Salud. Gutiérrez afirmó que el actual Gobierno Nacional recibió un país en crisis.

    El mandatario sostuvo que uno de los principales problemas está relacionado con Afinia, por las pérdidas que, según sus cifras, representa para EPM. Aseguró que la empresa pierde al menos $1,5 billones al año debido, entre otros factores, al alto robo de energía y al no pago de facturas en sectores de la Costa Caribe.

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    Gutiérrez también hizo referencia a los recientes testimonios conocidos dentro de investigaciones por presunta corrupción y mencionó el señalamiento sobre una supuesta negociación relacionada con la gerencia de Afinia.

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    De acuerdo con testimonios divulgados por medios de comunicación, Misael Cadavid habría hablado ante la Fiscalía de un supuesto pago de cinco millones de dólares relacionado con el nombramiento de Javier Lastra. Estas afirmaciones hacen parte de actuaciones judiciales y no constituyen por sí mismas una decisión sobre la responsabilidad de los señalados.

    El alcalde afirmó que la situación de Afinia debe ser atendida junto con el Gobierno nacional, pues, según explicó, EPM no puede continuar asumiendo por sí sola las pérdidas de la filial.

    Finalmente, Gutiérrez señaló que los problemas de la compañía hacen parte de los asuntos que deberán ser abordados con el Ejecutivo nacional y advirtió sobre sus efectos en la situación energética.

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