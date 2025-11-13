‘¡No hay dónde esconderse!’: Fico Gutiérrez advierte a criminales extranjeros tras captura de británicos en Medellín

Resumen: Alcalde Fico Gutiérrez advierte a mafias tras captura de británicos en Medellín. Interpol y Policía desarticulan red ligada al Clan del Golfo.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, envió un mensaje contundente a las estructuras criminales internacionales tras la captura de dos ciudadanos británicos en la capital antioqueña. Los detenidos son señalados de integrar una red de narcotráfico transnacional con nexos al Clan del Golfo.

«Que sigamos capturando a todos los criminales que crean que pueden venir por aquí y no les pasa nada», afirmó el mandatario, quien destacó que Medellín cuenta ahora con una sede de Interpol operando directamente en la ciudad.

La captura de dos británicos se produjo en una vivienda de Medellín, luego de una solicitud de las autoridades judiciales de Inglaterra. Los detenidos enfrentan cargos por narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos y testaferrato.

Según el director de la Policía Nacional, brigadier general William Rincón, los capturados serían enlaces de la mafia irlandesa, encargados de coordinar el envío de estupefacientes desde Colombia hacia el Reino Unido, en alianza con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo.

«Aquí no hay espacio para que eso se dé. Las capturas han sido el año pasado 11 y este año 34, y vienen más», advirtió Gutiérrez, quien subrayó la importancia de la operación conjunta entre Interpol, Policía, Ejército, Fiscalía y Alcaldía.

El alcalde explicó que el crecimiento de estas estructuras criminales es resultado de un país «que hoy está nadando en droga y nadando en minería ilegal». Por eso, enfatizó que las autoridades locales mantienen un combate frontal contra todas las organizaciones mafiosas.

«Muchas de esas estructuras transnacionales vienen aquí a negociar y a trabajar con estructuras de acá y de todo el país. Nosotros las vamos a seguir persiguiendo», señaló el mandatario.

La presencia de Interpol en Medellín, gestionada desde el año pasado, ha sido clave para fortalecer las capacidades operativas de la ciudad.

Gutiérrez también defendió la cooperación con agencias estadounidenses como HSI y FBI, pese a las tensiones diplomáticas recientes. «Tenemos una alianza firme con el gobierno de Estados Unidos desde Medellín, una relación subnacional y vamos a seguir trabajando con ellos», concluyó.

