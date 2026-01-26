Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez pidió al Gobierno Petro resolver la crisis con Ecuador. Advirtió que la falta de cooperación en la frontera afecta el comercio y la energía.

‘No hay que pelear con el comercio ni la energía’: Fico Gutiérrez pide acuerdo urgente entre Colombia y Ecuador

La creciente tensión diplomática y comercial entre los gobiernos de Colombia y Ecuador ha generado una fuerte reacción desde la capital antioqueña.

Este lunes 26 de enero, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el conflicto que ha escalado hasta la imposición de aranceles y la incertidumbre sobre la venta de energía, señalando que la falta de colaboración en la frontera es el origen de una crisis que amenaza la estabilidad económica de ambos países.

Para el alcalde, el problema de fondo no es meramente comercial, sino una queja legítima del gobierno ecuatoriano sobre la falta de apoyo de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

“Lo que sí debería ver es entender cómo un problema que se generó por una queja del gobierno ecuatoriano, en el cual dice que no tiene colaboración del gobierno colombiano en la zona de frontera frente a temas de lucha del narcotráfico. Esa es la esencia de todo”, aseguró Gutiérrez.

Gutiérrez enfatizó que la prioridad debe ser combatir a las estructuras criminales y no castigar a los productores ni a los ciudadanos con aranceles del 30% o cortes de energía.

Gutiérrez fue enfático al advertir que, si no se llega a un acuerdo rápido, los más afectados serán los habitantes de a pie y el empleo en la región.

“Hay que trabajar y hay que pelear con las estructuras criminales, no pelear con el comercio, no pelear con la energía, no pelear con los productos que producen nuestros antioqueños y ciudadanos. Al final, ¿quién termina afectado? La gente en la calle, el que va a tener que pagar más por un producto y los que pierden empleos”, sentenció.

Además, el alcalde anunció que desde Empresas Públicas de Medellín (EPM) se está realizando un análisis detallado para mostrar la radiografía de los efectos que esta crisis energética y comercial tendría para la ciudad de Medellín.

Mientras la tensión en la frontera continúa, Gutiérrez hizo un llamado al Gobierno Nacional para que retome la cooperación militar y judicial con Ecuador, normalice las relaciones comerciales y evite que una disputa política termine por destruir la economía de los dos países.

