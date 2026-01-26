Resumen: Dos personas de nacionalidad extranjera fueron capturadas en flagrancia en Kennedy cuando, presuntamente, intentaban recibir dinero producto de una extorsión a un comerciante. Según las autoridades, los detenidos serían integrantes del ‘Tren de Aragua’ y quedaron a disposición de la justicia.

¡Cayeron con las manos en la masa! Capturan a presuntos miembros del ‘Tren de Aragua’ por extorsión en Kennedy

Dos personas de nacionalidad extranjera fueron capturadas en flagrancia en el sur de Bogotá por su presunta participación en un caso de extorsión, tras un operativo articulado entre el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en el marco de las acciones contra las economías criminales que afectan a comerciantes y ciudadanos.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio María Paz, en la localidad de Kennedy, donde tropas del Gaula Militar de la Brigada 13, en coordinación con funcionarios del CTI Gaula Bogotá, adelantaron labores de seguimiento e inteligencia que permitieron identificar el momento exacto en el que los presuntos responsables intentarían concretar el cobro exigido a la víctima.

De acuerdo con la información oficial, los sujetos fueron interceptados cuando, al parecer, se disponían a recibir cinco millones de pesos, dinero que habrían exigido de manera extorsiva a un comerciante del sector, propietario de un taller de mecánica automotriz. Según las autoridades, la exigencia económica estaría acompañada de amenazas contra la integridad personal del afectado y la continuidad de su actividad comercial.

Las capturas fueron posibles gracias a la denuncia oportuna de la víctima, quien acudió a las autoridades y permitió activar el protocolo de acompañamiento, verificación y seguimiento, lo que derivó en la captura en flagrancia de los presuntos extorsionistas sin que se concretara el pago exigido.

En el desarrollo de las primeras indagaciones, las autoridades establecieron que los detenidos serían presuntos integrantes de la estructura delincuencial organizada transnacional ‘Tren de Aragua’, organización criminal señalada por su participación en delitos como extorsión, secuestro y otras conductas de alto impacto en diferentes regiones del país.

Una vez realizado el procedimiento, los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que será la encargada de adelantar las audiencias preliminares y definir su situación jurídica conforme a la ley.

Las autoridades destacaron que este resultado hace parte de la ofensiva militar y judicial que se adelanta contra la extorsión y el secuestro en Bogotá y Cundinamarca, enmarcada en el Plan Ayacucho Plus, una estrategia que busca debilitar las estructuras criminales, proteger a los comerciantes y fortalecer la seguridad ciudadana en zonas priorizadas.

Finalmente, el Ejército Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera inmediata cualquier hecho relacionado con extorsión o secuestro a través de la línea gratuita nacional 147, recordando que la información suministrada por la comunidad es fundamental.