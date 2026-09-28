Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Federico Gutiérrez contó lo que habló con Abelardo De La Espriella sobre la crisis de Afinia, que según él le cuesta a EPM 1,5 billones al año. También habló de seguridad.

‘La peor decisión en la historia de EPM’: Fico Gutiérrez destapó lo que habló con Abelardo sobre Afinia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló detalles de la reunión que sostuvo con el presidente Abelardo De La Espriella, en la que el tema central fue la crisis de Afinia, filial de EPM que presta el servicio de energía en varios departamentos de la Costa Caribe.

Según el mandatario local, el jefe de Estado lo recibió de inmediato y convocó a la ministra de Minas y al ministro de Hacienda.

Gutiérrez calificó la llegada de EPM al negocio de energía en el Caribe como la peor decisión en la historia de la empresa. Aseguró que por cuenta de Afinia, EPM pierde 1,5 billones de pesos al año y que de cada 100 pesos facturados solo recibe 57, debido al no pago y al contrabando de energía.

El alcalde volvió a señalar presuntas irregularidades en la administración anterior y mencionó que, dentro de un principio de oportunidad de la Fiscalía, aparece un supuesto pago de 5 millones de dólares para cambiar al gerente y redireccionar la contratación hacia Afinia.

Tras la reunión se acordó buscar soluciones conjuntas, pues según Gutiérrez la situación también pone en riesgo el sistema interconectado nacional. Las reuniones continuarán.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Lea también: Cayeron tres señalados de estar detrás de extorsiones a mineros y ganaderos en Yolombó

Respaldo en seguridad del presidente

El alcalde también expresó su apoyo a la ofensiva del presidente contra la criminalidad en ciudades como Santa Marta y Cali, y cuestionó la política de ‘paz total’ del gobierno de Gustavo Petro. Además, anunció que vienen más operativos para Medellín.

Más noticias de Medellín