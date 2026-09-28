Resumen: Tres hombres fueron capturados en Yolombó, Antioquia, con revólveres y munición. Serían presuntos dinamizadores de extorsiones contra mineros, ganaderos y comerciantes.

Cayeron tres señalados de estar detrás de extorsiones a mineros y ganaderos en Yolombó

La Policía Nacional asestó un golpe a una estructura criminal en el Nordeste antioqueño. Tres hombres fueron capturados en flagrancia en el corregimiento Villanueva, jurisdicción de Yolombó. De acuerdo con la Policía, serían presuntos dinamizadores de actividades extorsivas contra integrantes de los sectores minero, ganadero y comercial, así como contra la comunidad en general.

El operativo fue adelantado por el GAULA Antioquia, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Estación de Policía de Yolombó.

Los detenidos, conocidos con los alias de ‘Kike’, ‘Bryan’ y ‘Cristian’, fueron aprehendidos por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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Durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres revólveres calibre 38, 17 cartuchos para ese tipo de arma, dos teléfonos celulares y 95 estopines.

En el lugar también se encontraron un cuerpo de arma de fuego tipo pistola, un proveedor, 24 cartuchos calibre 9 milímetros y cuatro parches de tela alusivos a un grupo criminal. Para las autoridades, estos elementos resultan de interés para el avance de la investigación.

Millonarias rentas criminales

Las autoridades verifican información sobre las posibles rentas ilegales de esta estructura que, según los datos recogidos en la investigación, podrían oscilar entre $100 y $200 millones de pesos mensuales aproximadamente.

La información sobre las presuntas extorsiones en Yolombó será entregada a las autoridades competentes dentro del proceso judicial. Por ahora, los tres capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía Local de Yolombó, para que se adelanten las actuaciones judiciales correspondientes.

La Policía Nacional en Antioquia aseguró que seguirá reforzando sus capacidades de prevención, investigación y control, junto a las autoridades judiciales, para frenar las acciones que afecten la seguridad, la convivencia y el patrimonio de los habitantes del Nordeste antioqueño.

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