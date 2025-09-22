Resumen: Hallan un feto en una caneca de basura en el Parque de las Luces de Medellín. El hecho se suma a otro similar ocurrido hace cuatro días en Castilla, donde un reciclador encontró el cuerpo de una bebé en una bolsa de basura.

¡El tétrico misterio de los fetos en la basura en Medellín! Hallan segundo cuerpecito en cuatro días

Minuto30.com .- Una ola de indignación y dolor recorre la ciudad de Medellín tras dos macabros hallazgos en menos de una semana. En la mañana de este lunes, un habitante de calle encontró el cuerpo sin vida de un feto en el centro de Medellín.

Este trágico suceso se suma al ocurrido hace solo cuatro días, cuando otro feto fue encontrado entre los desechos en el barrio Castilla. Ambos casos han encendido las alarmas de las autoridades ¿qué está pasando?.

Parque de Las Luces

Un macabro hallazgo conmocionó el centro de Medellín en la mañana de este lunes. Las autoridades fueron alertadas sobre el cuerpo de un feto que se encontraba en una caneca de basura en el Parque de las Luces, frente a un centro comercial.

Según el reporte, un habitante en condición de calle realizaba labores de reciclaje cuando encontró una bolsa en la caneca. Al abrirla, se topó con el feto y dio aviso inmediato a la policía.

Autoridades acudieron al lugar para realizar la inspección técnica del cuerpo y dar inicio a la investigación. Se busca dar con el paradero de la madre y esclarecer las circunstancias de este lamentable suceso.

Dos trágicos hallazgos en menos de una semana

Hace solo cuatro días, un macabro hallazgo conmocionó a la comunidad del barrio La Esperanza, en el sector de Castilla. En la madrugada del 19 de septiembre, un reciclador encontró el cuerpo de un feto de sexo femenino, de aproximadamente ocho meses de gestación, dentro de una bolsa de basura. El hombre, que se encontraba buscando en la basura, se topó con la aterradora escena y dio aviso a las autoridades.

Los dos hallazgos, que se dieron en un corto periodo de tiempo, han encendido las alarmas de las autoridades y han generado una fuerte indignación en la comunidad.

