¡Desgarrador! Se conoce el sexo del feto encontrado en una bolsa de basura, en Castilla

Minuto30.com .- Se conocen nuevos detalles del macabro hallazgo que conmocionó a los habitantes del barrio La Esperanza, en el sector de Castilla, Medellín.

El descubrimiento se realizó alrededor de las 12:45 a.m. de este viernes 19 de septiembre en la carrera 74 con calle 96. El reciclador, al buscar entre la basura, se topó con la desgarradora escena y dio aviso inmediato a las autoridades.

El cuerpo sin vida de un feto de sexo femenino, se encontraba dentro de una bolsa de basura y era de aproximadamente ocho meses de gestación.

Unidades del CTI se trasladaron al lugar para realizar la inspección técnica del feto.

Las autoridades de Medellín han iniciado una investigación para dar con el paradero de la madre y esclarecer las circunstancias de este lamentable suceso.

