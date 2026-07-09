Resumen: El festivo 13 de julio sigue en firme en Colombia. Aunque existe una demanda contra la ley que lo creó, la Corte Constitucional no ha suspendido sus efectos.

¿Le dañaron el puente? Esto se sabe del festivo del 13 de julio tras la demanda

El festivo 13 de julio se mantiene en firme en Colombia, pese a la demanda presentada contra la ley que creó esta nueva fecha de descanso obligatorio.

Aunque el proceso ya fue radicado ante la Corte Constitucional, la norma continúa vigente y, por ahora, no existe ninguna decisión que suspenda sus efectos.

La controversia surgió luego de que el Congreso expidiera el pasado 1 de junio la Ley 2578, mediante la cual se estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje al Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Boyacá.

Como este año la fecha cayó un jueves, el descanso fue trasladado al lunes 13 de julio en aplicación de la Ley 51 de 1983, conocida como la Ley Emiliani, que permite mover determinados festivos al lunes siguiente para conformar fines de semana largos.

Lea también: ¡Uno a uno fueron cayendo! 43 capturados por delitos contra menores en Antioquia

La demanda presentada ante la Corte Constitucional sostiene que la nueva ley podría vulnerar el carácter laico del Estado y generar impactos económicos para micro y pequeñas empresas. Sin embargo, expertos recuerdan que la sola admisión de una demanda no deja sin efectos una norma.

Por esa razón, el festivo 13 de julio sigue siendo de obligatorio cumplimiento para empleadores, trabajadores y entidades públicas y privadas en todo el país.

Solo una sentencia de la Corte Constitucional que declare inexequible la ley podría eliminar esta celebración, decisión que, de producirse, tendría efectos hacia el futuro y no modificaría el calendario de 2026.

En consecuencia, quienes ya tenían programados viajes o actividades para el puente festivo podrán mantener sus planes. Además, los trabajadores que deban laborar ese día tendrán derecho al pago correspondiente de acuerdo con la legislación laboral vigente.

Más noticias de Colombia