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Resumen: Los 43 capturados hacen parte del balance de la Policía en Antioquia por delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes durante el segundo trimestre de 2026.

¡Uno a uno fueron cayendo! 43 capturados por delitos contra menores en Antioquia

Los 43 capturados reportados por la Policía Nacional en Antioquia hacen parte del balance operativo correspondiente al segundo trimestre de 2026, periodo en el que las autoridades adelantaron investigaciones para combatir delitos que afectan la integridad física, psicológica y sexual de niños, niñas y adolescentes en el departamento.

Las acciones fueron desarrolladas por la Unidad Básica de Policía Judicial de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Según el informe, los resultados representan un incremento del 19% frente al mismo periodo del año anterior.

Del total de 43 capturados, 35 fueron detenidos mediante orden judicial, mientras que ocho fueron sorprendidos en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La Policía explicó que las capturas son el resultado de investigaciones técnicas y especializadas que permitieron recolectar elementos materiales probatorios y evidencia física para vincular a los presuntos responsables con hechos que vulneran los derechos de menores de edad.

Entre los casos más relevantes se encuentra la desarticulación del grupo delincuencial común organizado «Los de la Truchera», en el municipio de Támesis.

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De acuerdo con la investigación, sus integrantes presuntamente comercializaban estupefacientes y suministraban sustancias psicoactivas a menores de edad en sectores cercanos a escenarios deportivos y espacios destinados a la recreación de adolescentes.

Asimismo, las autoridades informaron que varias personas fueron judicializadas por su presunta participación en delitos sexuales contra menores de edad.

En algunos de estos casos, los investigados tendrían vínculos de cercanía o confianza con las víctimas, situación que, según las autoridades, aumenta la gravedad de las conductas.

La Policía Nacional reiteró que continuará fortaleciendo las investigaciones y el trabajo conjunto con la Fiscalía para identificar, ubicar y judicializar a quienes atenten contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Antioquia, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

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