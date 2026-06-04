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Resumen: El Gobierno sancionó la ley que convierte el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en un nuevo festivo nacional. En 2026 el descanso será el lunes 13 de julio.

Colombia amplía su calendario de festivos y estrena nueva fecha de descanso

Los colombianos contarán con un nuevo día de descanso oficial en el calendario nacional. El Gobierno Nacional sancionó la ley que declara el 9 de julio como Fiesta Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, convirtiendo esta fecha en un festivo de carácter nacional y de obligatorio cumplimiento.

La norma establece que todos los trabajadores de los sectores público y privado tendrán derecho al correspondiente descanso remunerado, tal como ocurre con los demás festivos reconocidos por la legislación colombiana.

De acuerdo con el texto aprobado, la medida busca exaltar la importancia histórica, cultural, religiosa y turística de Chiquinquirá, municipio boyacense considerado uno de los principales centros de peregrinación católica del país.

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¿Cuándo se disfrutará el nuevo festivo?

Aunque la celebración religiosa se conmemora cada año el 9 de julio, la fecha estará cobijada por las disposiciones de la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que permite trasladar algunos festivos al lunes siguiente para generar fines de semana largos.

Por esta razón, en 2026 el descanso remunerado correspondiente se disfrutará el lunes 13 de julio, creando un nuevo puente festivo en el país.

La ley señala expresamente que el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá tendrá carácter nacional y será de obligatorio cumplimiento en todo el territorio colombiano.

Los festivos de julio de 2026

Con la incorporación de esta nueva fecha, julio contará con dos puentes festivos consecutivos:

Lunes 13 de julio: Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Lunes 20 de julio: Día de la Independencia de Colombia.

La nueva disposición ya se encuentra vigente tras la sanción presidencial y comenzará a aplicarse oficialmente desde este año.

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