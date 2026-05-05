¡El tango se toma Medellín! Festival cumple 20 años y busca ser patrimonio cultural

La ciudad se prepara para una nueva edición del Festival Internacional de Tango, que este año celebra dos décadas de trayectoria con una apuesta que busca consolidar el tango patrimonio como parte esencial de la identidad cultural de Medellín.

El evento, impulsado por la Alcaldía de Medellín, se llevará a cabo del 8 al 14 de junio con una programación gratuita que incluye más de 40 actividades en distintos escenarios de la ciudad.

En esta edición, además de la agenda artística, se dará un paso clave en el reconocimiento del tango patrimonio a nivel local.

Durante el festival se firmará la postulación oficial del tango a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito, un proceso que inicia su primera fase ante el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. De avanzar, permitiría la formulación de un plan de salvaguardia y su eventual inclusión en 2027.

Desde la Secretaría de Cultura Ciudadana destacaron que esta iniciativa responde a una decisión institucional de fortalecer las expresiones culturales que han marcado la historia de la ciudad. El festival, además, busca resaltar el valor artístico y social del tango como manifestación viva en Medellín.

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La programación incluye eventos como el Campeonato de Baile y el Concurso de Canto, que en esta ocasión integran categorías para jóvenes y adultos. También se realizará una gala conmemorativa en el Teatro Metropolitano, con la participación de la Filarmónica de Medellín y artistas invitados internacionales.

Entre los espacios abiertos al público se destacan la tradicional Tangovía en Manrique, la Gran Milonga del Festival y presentaciones en escenarios emblemáticos como el Teatro Pablo Tobón Uribe y la Plaza Gardel.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a participar en esta celebración cultural, que no solo conmemora la historia del tango en la ciudad, sino que también busca proyectarlo como un legado para las futuras generaciones.

La programación puede consultarse aquí.

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