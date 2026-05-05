Resumen: Las Fuerzas Militares señalan a la estructura liderada por alias "El Mono" como la responsable directa de la repudiable acción terrorista perpetrada en el municipio de Cajibío (Cauca), la cual cobró la vida de 20 colombianos. Su captura representa un paso fundamental para el esclarecimiento de estos hechos y la aplicación de justicia por las víctimas de este atentado.

¡Atención! Ejército captura a «el mono» uno de los guerrilleros responsables de la masacre de 20 colombianos en Cajibío

Minuto30.com .- En una contundente operación militar desplegada en el suroccidente del país, el Ejército Nacional logró la captura de alias “El Mono” (también conocido con el alias de “Wilmer”). El detenido es señalado como uno de los principales cabecillas y operadores financieros del Bloque Occidental Jacobo Arenas, estructura disidente al mando de alias “Iván Mordisco”.

La noticia fue confirmada en las últimas horas a través de la cuenta oficial del Comandante General de las Fuerzas Militares, destacando el operativo como un golpe crítico al centro de gravedad de esta organización criminal.

El prontuario de alias ‘El Mono’: Finanzas y drones

De acuerdo con el reporte oficial entregado por las autoridades, el capturado no era un integrante raso, sino una figura de alto valor estratégico para la estructura armada:

Hombre de confianza: Era la mano derecha de alias “Marlon”, operando como cabecilla de finanzas y fungiendo como testaferro para ocultar los dineros ilícitos de la organización.

El cerebro logístico: Alias “El Mono” era el encargado directo de la adquisición de material de guerra y de la compra de drones. Estas aeronaves no tripuladas han sido acondicionadas recientemente por las disidencias con cargas explosivas para atentar sistemáticamente contra la población civil y las tropas desplegadas en la región.

Justicia por la masacre en Cajibío

El punto más grave de su expediente criminal lo vincula directamente con una de las tragedias más recientes que ha enlutado al país.

Las Fuerzas Militares señalan a la estructura liderada por alias “El Mono” como la responsable directa de la repudiable acción terrorista perpetrada en el municipio de Cajibío (Cauca), la cual cobró la vida de 20 colombianos. Su captura representa un paso fundamental para el esclarecimiento de estos hechos y la aplicación de justicia por las víctimas de este atentado.

Ofensiva militar en el suroccidente

“Este resultado representa un golpe contundente contra las estructuras que financian y ejecutan el terrorismo en el suroccidente del país. Seguimos desplegando todas nuestras capacidades para proteger a los colombianos”, puntualizó el Comandante General de las Fuerzas Militares.

Con esta detención, el Ejército Nacional logra desestabilizar el músculo financiero y la capacidad de abastecimiento bélico de las disidencias en una de las zonas más álgidas del conflicto armado actual.