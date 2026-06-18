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    Medellín estrenará el primer Festival PP Cultura con entrada gratuita

    Medellín celebrará por primera vez el Festival PP Cultura que reunirá a 36 artistas, 21 talleres y cientos de iniciativas culturales.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Medellín estrenará el primer Festival PP Cultura con entrada gratuita

    Resumen: Medellín realizará el primer Festival PP Cultura el 23 de junio con 36 artistas, 21 talleres y entrada gratuita en el Teatro Pablo Tobón Uribe.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Festival PP Cultura llegará por primera vez a Medellín como un espacio para visibilizar el talento artístico y los procesos culturales que se desarrollan en las comunas y corregimientos de la ciudad.

    El evento se realizará el próximo 23 de junio en el Teatro Pablo Tobón Uribe, con entrada libre para toda la ciudadanía.

    La jornada se desarrollará entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, reuniendo a artistas, gestores culturales, organizaciones y colectivos que durante 2025 participaron en iniciativas impulsadas a través del Presupuesto Participativo.

    El Festival PP Cultura contará con una programación diversa que incluirá música, danza, teatro, literatura, audiovisuales, artes plásticas, memoria y patrimonio.

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    En total, 36 artistas se presentarán en tarima y se desarrollarán 21 talleres dirigidos a los asistentes.

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    Además, las actividades estarán distribuidas en distintos espacios del Teatro Pablo Tobón Uribe, incluyendo la sala principal, el café cultural y las zonas exteriores del emblemático escenario ubicado en el centro de Medellín.

    Durante 2025, el Presupuesto Participativo destinó cerca de $23.525 millones para fortalecer proyectos culturales en Medellín. Estos recursos permitieron beneficiar a más de 162.000 personas mediante programas de formación artística, estímulos, fortalecimiento al sector cultural, memoria, patrimonio y agenda cultural.

    Con esta primera edición, el Festival PP Cultura busca consolidarse como una vitrina para exponer el trabajo creativo de los territorios y promover la integración social a través del arte y la cultura.

    Medellín estrenará el primer Festival PP Cultura con entrada gratuita

    Foto de cortesía.

    Medellín estrenará el primer Festival PP Cultura con entrada gratuita

    Foto de cortesía.

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