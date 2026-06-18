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Resumen: Esta particular narración evidencia cómo la fiebre mundialista de la Selección Colombia trasciende fronteras y contagia a las redes de los principales clubes del fútbol europeo.

¡El Bayern Múnich celebra con la «Tricolor»! El club alemán «chicanea» el partidazo de Luis Díaz

Minuto30.com .- La cuenta oficial en español del FC Bayern Múnich (@FCBayernES) se sumó a la euforia de la Copa del Mundo y siguió minuto a minuto la victoria de la Selección Colombia, destacando con especial emoción la brillante actuación de «Lucho» Díaz.

A través de una serie de publicaciones, el equipo bávaro celebró los logros del colombiano en el encuentro:

Asistencia clave: Al finalizar la primera mitad, el club reportó la ventaja parcial de Colombia (1-0), resaltando con orgullo que «nuestro Lucho» fue el encargado de poner la asistencia para abrir el marcador.

El grito de gol: En la etapa complementaria, la cuenta estalló de emoción con un efusivo mensaje para narrar y celebrar la anotación directa del extremo guajiro.

Victoria y «admin» feliz: Tras el pitazo final, el Bayern confirmó el triunfo definitivo del combinado nacional. Resumieron el encuentro con un balance perfecto: Lucho asistió, anotó, y dejó al administrador de sus redes sociales celebrando la victoria cafetera.

Esta particular narración evidencia cómo la fiebre mundialista de la Selección Colombia trasciende fronteras y contagia a las redes de los principales clubes del fútbol europeo.

Los trinos del Bayern

¡SE ACABÓ! GANÓ COLOMBIA. LUCHO ASISTIÓ, ANOTÓ Y EL ADMIN ESTÁ FELIZ ✅😁 pic.twitter.com/grt1nVDpam — FC Bayern München Español (@FCBayernES) June 18, 2026