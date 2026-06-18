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    ¡El Bayern Múnich celebra con la «Tricolor»! El club alemán «chicanea» el partidazo de Luis Díaz

    El equipo bávaro Bayern Múnich celebró los logros del colombiano Luis Díaz en el encuentro

    Publicado por: SoloDuque

    bayern luis diaz
    Foto: @FCBayernES
    ¡El Bayern Múnich celebra con la «Tricolor»! El club alemán «chicanea» el partidazo de Luis Díaz

    Resumen: Esta particular narración evidencia cómo la fiebre mundialista de la Selección Colombia trasciende fronteras y contagia a las redes de los principales clubes del fútbol europeo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La cuenta oficial en español del FC Bayern Múnich (@FCBayernES) se sumó a la euforia de la Copa del Mundo y siguió minuto a minuto la victoria de la Selección Colombia, destacando con especial emoción la brillante actuación de «Lucho» Díaz.

    A través de una serie de publicaciones, el equipo bávaro celebró los logros del colombiano en el encuentro:

    Asistencia clave: Al finalizar la primera mitad, el club reportó la ventaja parcial de Colombia (1-0), resaltando con orgullo que «nuestro Lucho» fue el encargado de poner la asistencia para abrir el marcador.

    El grito de gol: En la etapa complementaria, la cuenta estalló de emoción con un efusivo mensaje para narrar y celebrar la anotación directa del extremo guajiro.

    Victoria y «admin» feliz: Tras el pitazo final, el Bayern confirmó el triunfo definitivo del combinado nacional. Resumieron el encuentro con un balance perfecto: Lucho asistió, anotó, y dejó al administrador de sus redes sociales celebrando la victoria cafetera.

    Esta particular narración evidencia cómo la fiebre mundialista de la Selección Colombia trasciende fronteras y contagia a las redes de los principales clubes del fútbol europeo.

    Los trinos del Bayern

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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