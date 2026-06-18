¡El Bayern Múnich celebra con la «Tricolor»! El club alemán «chicanea» el partidazo de Luis Díaz

Resumen: Esta particular narración evidencia cómo la fiebre mundialista de la Selección Colombia trasciende fronteras y contagia a las redes de los principales clubes del fútbol europeo.
Minuto30.com .- La cuenta oficial en español del FC Bayern Múnich (@FCBayernES) se sumó a la euforia de la Copa del Mundo y siguió minuto a minuto la victoria de la Selección Colombia, destacando con especial emoción la brillante actuación de «Lucho» Díaz.
A través de una serie de publicaciones, el equipo bávaro celebró los logros del colombiano en el encuentro:
Asistencia clave: Al finalizar la primera mitad, el club reportó la ventaja parcial de Colombia (1-0), resaltando con orgullo que «nuestro Lucho» fue el encargado de poner la asistencia para abrir el marcador.
El grito de gol: En la etapa complementaria, la cuenta estalló de emoción con un efusivo mensaje para narrar y celebrar la anotación directa del extremo guajiro.
Victoria y «admin» feliz: Tras el pitazo final, el Bayern confirmó el triunfo definitivo del combinado nacional. Resumieron el encuentro con un balance perfecto: Lucho asistió, anotó, y dejó al administrador de sus redes sociales celebrando la victoria cafetera.
Esta particular narración evidencia cómo la fiebre mundialista de la Selección Colombia trasciende fronteras y contagia a las redes de los principales clubes del fútbol europeo.
Los trinos del Bayern
¡SE ACABÓ! GANÓ COLOMBIA. LUCHO ASISTIÓ, ANOTÓ Y EL ADMIN ESTÁ FELIZ ✅😁 pic.twitter.com/grt1nVDpam
— FC Bayern München Español (@FCBayernES) June 18, 2026
Así estoy: https://t.co/5ZVsS7oefO pic.twitter.com/VF3fx5JWX4
— FC Bayern München Español (@FCBayernES) June 18, 2026
¡Finaliza el primer tiempo! ⏰
Lo está ganando Colombia 0 a 1 y nuestro Lucho ha hecho la asistencia del gol 🎯 pic.twitter.com/qURxDZ2JnI
— FC Bayern München Español (@FCBayernES) June 18, 2026
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