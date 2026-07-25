La menor Heidy Anahí Osorno desapareció en el municipio de Vegachí, Antioquia

Resumen: Se solicita apoyo en la búsqueda de Heidy Anahí Osorno Herrera, de 16 años de edad, identificada con tarjeta de identidad No. 1023594249 de Medellín , quien fue reportada como desaparecida el día 14 de enero de 2026 a las 16:00 horas en el municipio de Vegachí, Antioquia. La última vez que fue vista se encontraba al interior de la vivienda de su padre biológico, ubicada en la casa del Pastor, Finca Estadero El Rancho.

Se solicita apoyo en la búsqueda de Heidy Anahí Osorno Herrera, de 16 años de edad, identificada con tarjeta de identidad No. 1023594249 de Medellín, quien fue reportada como desaparecida el día 14 de enero de 2026 a las 16:00 horas en el municipio de Vegachí, Antioquia. La última vez que fue vista se encontraba al interior de la vivienda de su padre biológico, ubicada en la casa del Pastor, Finca Estadero El Rancho.

La joven presenta las siguientes características físicas: estatura aproximada de 1,65 metros, tez trigueña, contextura mediana, cabello negro y liso, y ojos color castaño oscuro. No registra tatuajes conocidos. Al momento de su desaparición no se tiene información sobre las prendas de vestir que llevaba puestas al salir de la vivienda.

Según la información recopilada, Heidy Anahí habría salido de la residencia de su padre en el municipio de Vegachí, Antioquia. Se indica además que, al parecer, podría presentar consumo de sustancias psicoactivas. Se solicita a la comunidad aportar cualquier información que permita establecer su paradero.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes