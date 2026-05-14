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Resumen: Medellín realizará el Festival Literario de Ludotekas con actividades gratuitas para niños y familias.

Medellín realizará el Festival Literario de Ludotekas con actividades gratuitas para niños y familias

La Alcaldía de Medellín realizará este viernes 15 de mayo una nueva edición del Festival Literario de Ludotekas, una actividad pensada para promover la lectura, la creatividad y el juego entre niños, niñas y sus familias.

El Festival Literario se llevará a cabo entre las 2:00 de la tarde y las 5:00 p.m. en el coliseo de balonmano Jorge Valderrama, ubicado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. La entrada será gratuita y abierta para toda la comunidad.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer diferentes espacios interactivos construidos a partir de las ideas, historias y sueños de la niñez sobre Medellín.

La programación incluye exposiciones de dibujos, cuentos, cartas, mapas y otras expresiones artísticas creadas por los participantes.

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Según informó la alcaldía, el Festival Literario estará ambientado como una ciudad simbólica inspirada en las narrativas infantiles, con escenarios que representarán calles, parques, bibliotecas y lugares de encuentro.

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Entre las actividades programadas se encuentran experiencias llamadas “Esquinas que juegan y cuentan”, “Callejón de historias”, “Avenida de los sueños” y “La cuadra de los sentidos”.

Además, en la denominada Plaza de los Relatos, las familias podrán acercarse a cuentos y creaciones desarrolladas por niñas y niños de distintos sectores de Medellín.

La iniciativa hace parte de las actividades impulsadas tras la elección de Medellín como Capital Mundial del Libro 2027, reconocimiento con el que se busca fortalecer procesos culturales y de lectura en la ciudad.

Desde la Alcaldía señalaron que este tipo de espacios buscan reconocer la lectura y la imaginación como herramientas fundamentales para el desarrollo integral de la niñez y para la construcción de tejido social en Medellín.

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