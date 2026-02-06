Resumen: Medellín celebra el 2° Festival del Libro Infantil en Parques del Río del 26 de febrero al 1 de marzo. Más de 500 actividades gratuitas para toda la familia.

‘Fin de semana de páginas, dibujos y actividades’: El Festival del Libro Infantil se toma Parques del Río

Medellín se prepara para vivir una aventura literaria sin precedentes. Del viernes 26 de febrero al domingo 1 de marzo, Parques del Río será el escenario de la segunda edición del Festival del Libro Infantil, un evento que este año se inspira en las ‘travesías de la lectura’.

Con una agenda que supera las 500 actividades gratuitas, la capital antioqueña busca enamorar a las nuevas generaciones de los libros, sirviendo además como el gran preámbulo para la conmemoración de los 20 años de la Fiesta del Libro y la Cultura que se celebrará en septiembre.

La programación está diseñada para que niños, niñas y cuidadores exploren diferentes mundos a través de las letras.

Según el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, la meta es generar espacios donde ocurra el “momento mágico” en el que la infancia se conecta con la lectura de forma espontánea.

Durante estas travesías literarias, los asistentes podrán disfrutar de talleres de fomento a la lectura, conciertos, narración oral y una muestra comercial con 33 librerías especializadas en contenidos para menores.

El festival contará con invitados internacionales de lujo

Desde Argentina llegarán invitados de la talla de Jorge Luján, Yael Frankel e Isol Misenta, mientras que Corea del Sur, como país invitado, presentará al ilustrador Jung Jinho, ganador en dos ocasiones del prestigioso premio Bologna Ragazzi.

Estas travesías internacionales se complementarán con espacios como el “Cuentódromo” y la carpa “La ciudad de los niños y las niñas”, un lugar pensado para que los pequeños ciudadanos reflexionen sobre la convivencia y el respeto a través del juego y la imaginación.

Además, el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín iniciará la celebración de sus dos décadas con un “Parque Biblioteca” itinerante, donde se ofrecerán servicios de préstamo de libros, una sala infantil y actividades de ciencia y tecnología en el Makerspace.

Quienes deseen consultar la agenda completa pueden hacerlo a través de la página oficial de la Fiesta del Libro o en las redes sociales de la Secretaría de Cultura.

