Fredrik Fodstad: el calendario del colombiano que busca hacer historia en la nieve de Milán-Cortina 2026

A medida que se acerca la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, la delegación colombiana centra sus esperanzas en el esquiador de fondo Fredrik Fodstad.

El atleta nacional participará en un total de cuatro pruebas de alto nivel, todas con sede en el Estadio de Esquí de Fondo de Tesero, en el valle de Fiemme.

El debut de Fodstad está programado para este domingo 8 de febrero en la exigente modalidad de esquiatlón de 20 kilómetros, la cual combina los estilos clásico y libre.

Esta competencia iniciará a las 6:30 de la mañana, hora de Colombia, equivalente al mediodía en territorio italiano.

La actividad continuará para el representante tricolor el próximo martes 10 de febrero con la prueba de esprint clásico.

La jornada comenzará con las rondas clasificatorias a las 3:55 de la mañana en Colombia, mientras que las fases finales, que incluyen cuartos de final y semifinales, culminarán con la gran final alrededor de las 7:25 de la mañana.

Posteriormente, el viernes 13 de febrero, Fodstad se enfrentará a la prueba de 10 kilómetros en estilo libre con salida por intervalos, cuya largada está prevista para las 5:45 de la mañana colombiana.

Finalmente, la participación de Fredrik Fodstad en esta vigésima quinta edición de las justas invernales cerrará con una de las pruebas más emblemáticas del esquí de fondo: la salida masiva clásica de 50 kilómetros.

Este maratón sobre la nieve se llevará a cabo el sábado 21 de febrero a partir de las 5:00 de la mañana de Colombia.

Con esta actuación, el atleta bogotano pondrá fin a su calendario olímpico apenas un día antes de la clausura del evento, buscando dejar en alto el nombre del país en los Alpes italianos.

