Resumen: Medellín abrió las inscripciones para el Festival de Descenso y Adrenalina, que reunirá a cerca de 1.200 participantes el próximo 30 de agosto.

Medellín abrió inscripciones para el festival que pondrá a rodar la adrenalina por Santa Elena

La Alcaldía de Medellín abrió las inscripciones para el Festival de Descenso y Adrenalina, evento que este año tomará el relevo del tradicional Festival de Carros de Rodillos y que espera reunir a cerca de 1.200 deportistas en la vía a Santa Elena el próximo 30 de agosto.

El Festival de Descenso y Adrenalina contará con un recorrido aproximado de siete kilómetros entre el estadero El Pingüino y el Centro Comercial La Central.

La competencia incluirá siete modalidades deportivas: carros sobre ruedas, Speed Down (Carrilanas), Longboard, Street Luge, Gravity Bike, Rollers Descenso y Drift Trikes.

Las inscripciones tendrán una primera etapa dirigida exclusivamente a los habitantes de la Buenos Aires y el corregimiento Santa Elena. Este registro presencial estará disponible hasta el 19 de julio en el Centro Comercial La Central y en la Centralidad Casa de la Cultura de Santa Elena.

Posteriormente, entre el 27 de julio y el 9 de agosto, el proceso se habilitará para los habitantes de las demás comunas y corregimientos de Medellín a través de la plataforma SIMON, hasta completar los cupos establecidos para el evento.

Lea también: ¡Volvieron a casa! Liberan 62 animales silvestres rescatados en Bogotá

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La subdirectora de Fomento del Inder, Juliana Vélez, invitó a los ciudadanos a participar en esta iniciativa que busca fortalecer los espacios de recreación y deporte en la ciudad, destacando que el festival amplía la oferta de modalidades para los amantes de la velocidad y la adrenalina.

Para participar, los interesados deberán ser mayores de edad, firmar la exoneración de responsabilidad y cumplir con los requisitos técnicos exigidos para cada categoría, incluyendo el uso de ruedas de caucho en los vehículos artesanales.

Como parte de la logística del evento, el 30 de agosto se implementarán cierres en la vía a Santa Elena. Habrá restricción parcial entre las 3:00 y las 6:00 de la mañana y cierre total desde las 6:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. para garantizar la seguridad de competidores y asistentes.

Más noticias de Medellín