Resumen: Medellín inicia el Festival de la Silleta 2026 en Santa Elena, con actividades culturales, exhibiciones de silletas y un homenaje especial a las mujeres del territorio.

Arranca el Festival de la Silleta en Santa Elena: flores, tradición y homenaje a las mujeres

La ciudad de Medellín dará inicio a la celebración de una de sus tradiciones más representativas con el Festival de la Silleta 2026, un evento que busca resaltar la cultura campesina y el legado de las familias silleteras del corregimiento de Santa Elena.

El festival comenzará este sábado 14 de marzo al mediodía en el parque principal del corregimiento, con entrada libre para el público.

La jornada abrirá la programación anual con el evento “Santa Elena Hecha Tradición”, una iniciativa que reunirá a habitantes del territorio, visitantes de la ciudad y turistas interesados en conocer de cerca el proceso de elaboración de las tradicionales silletas.

La actividad hace parte de una agenda cultural impulsada por la Alcaldía de Medellín, que contempla nueve encuentros durante el año con el objetivo de fortalecer la identidad cultural de la ruralidad y mantener viva la tradición silletera.

Durante la jornada inaugural, los asistentes podrán disfrutar de exhibiciones de silletas, muestras gastronómicas, presentaciones artísticas y expresiones culturales propias del territorio. Además, se ofrecerán productos agrícolas y artesanías elaboradas por habitantes de la zona.

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Según explicó el secretario de Cultura Ciudadana de Medellín, Santiago Silva Jaramillo, el propósito del evento es preservar los saberes tradicionales asociados a la elaboración de las silletas, una práctica cultural que se ha transmitido de generación en generación entre las familias campesinas.

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En esta primera edición del año también se realizará un homenaje especial a las mujeres de Santa Elena, reconociendo su papel como guardianas de las tradiciones y su aporte a la conservación de la identidad cultural del territorio, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El Festival de la Silleta se llevará a cabo el segundo sábado de cada mes. Para el primer semestre ya están programadas jornadas el 11 de abril, 9 de mayo y 13 de junio, mientras que en el segundo semestre se realizarán encuentros el 11 de julio, 12 de septiembre, 10 de octubre, 14 de noviembre y 12 de diciembre.

Estas actividades servirán como antesala de uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad: la Feria de las Flores, que en 2026 se celebrará entre el 31 de julio y el 9 de agosto y culminará con la edición número 69 del tradicional Desfile de Silleteros.

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