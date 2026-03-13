Resumen: Las solicitudes buscan recopilar información sobre el funcionamiento del sistema de medios públicos, sus mecanismos de gobernanza, supervisión y financiación, así como sobre la observancia de los principios que rigen la actividad electoral y el pluralismo informativo.

Procuraduría le pone el ojo a RTVC, MINTIC Y CNE por posible uso de medios públicos para proselitismo político

La Procuraduría General de la Nación, adelanta una actuación preventiva por las denuncias relacionadas con el posible uso de los medios públicos para la promoción de determinadas posturas o actores políticos, así como verificar la observancia de los principios de pluralismo informativo, equilibrio y transparencia en la difusión de contenidos de interés público.

Esta actuación se desarrolla a través de la Tercera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública en atención a diversos pronunciamientos y denuncias públicas, así como a observaciones formuladas en informes de organismos internacionales como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, respecto del comportamiento de algunos medios durante los procesos electorales.

En el marco de esta actuación preventiva, el Ministerio Público solicitó información a entidades del orden nacional, entre ellas: RTVC Sistema de Medios Públicos, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Consejo Nacional Electoral.

Las solicitudes buscan recopilar información sobre el funcionamiento del sistema de medios públicos, sus mecanismos de gobernanza, supervisión y financiación, así como sobre la observancia de los principios que rigen la actividad electoral y el pluralismo informativo.

La Procuraduría General de la Nación reiteró que esta actuación no tiene como propósito evaluar o interferir en la línea editorial de los medios de comunicación ni en el ejercicio de la actividad periodística, ámbitos que se encuentran amparados por los principios constitucionales de libertad de expresión, independencia periodística y autonomía editorial.